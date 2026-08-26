Inseguridad en Centenario: les robaron dos motos del patio de su casa mientras dormían

El robo ocurrió entre las 4:20 y 5 de la madrugada, cuando se robaron una moto Benelli y una Honda Wave. Una cámara de seguridad de un vecino captó a tres sujetos huyendo del lugar.

Una familia sufrió el robo de dos motocicletas del patio de su vivienda en el Barrio del Alto en Centenario durante la madrugada de este miércoles 26 de agosto. Los delincuentes ingresaron al patio de la vivienda y se robaron una motocicleta Honda 110 color azul y una Benelli color blanca . La familia solicitó colaboración para recuperar los vehículos.

El hecho tuvo lugar esta mañana entre las 4:20 y 5 de la madrugada, en una vivienda ubicada en la zona de Córdoba y Reinaldo Moya de barrio del Alto. Los ladrones se robaron las dos motocicletas una Honda 110 cc color negra patente A261UKV y una Benelli blanca dominio A174RSJ que estaban ubicadas en el patio de la vivienda, detrás de un portón y colocadas debajo de un techo, es decir no estaban a la vista de los transeúntes.

Los delincuentes entraron por el patio de una vecina , abrieron parte de su alambrado y corrieron el cerco perimetral hasta acceder al terreno de los damnificados. Pese a la presencia de perros, los animales no ladraron ni alertaron la presencia de los sujetos, una señal que llamó la atención de las víctimas.

Naiara Aillapi en declaraciones a LM Neuquén explicó: “Entraron cuando estábamos todos durmiendo, entre las 4:20 y 5 de la madrugada. Las motos estaban al costado de la casa, abajo de un techo, hay un portón y todo. Entraron por el patio de la vecina, abrieron su alambrado y nos corrieron el cerco”.

Además, ningún integrante de la familia escuchó sonidos durante la noche. La familia explicó que no cuenta con alarmas y hasta el momento nunca habían sufrido un hecho de inseguridad. La víctima se dio cuenta del robo cuando se levantó a trabajar y descubrió que no estaban las motos.

Los perros no ladraron y la familia no escuchó ningún ruido

“Nos enteramos a la mañana cuando yo me levanté para ir a trabajar que las motos no estaban en casa. No, no teníamos alarma, tampoco nos había pasado algo parecido” indicó Naiara.

Los damnificados radicaron una denuncia por robo en la Comisaría N°52, lo que dio inicio a una investigación que comenzó a revisar los registros de las cámaras de seguridad de la zona. A raíz de este análisis, los agentes accedieron a los registros fílmicos de un vecino de la vuelta, que captaron a los delincuentes huir con las dos motos.

Gentileza: Centenario Digital.

Los ladrones escaparon con una moto a pie y otra andando

De acuerdo con las imágenes, habrían participado dos o tres personas en el ilícito. Uno de los videos captó a un sujeto a bordo de la moto Benelli y otro registró cuando una persona se alejaba llevando la moto Honda 110 a pie, lo que refleja que no lograron encenderla.

“Pudimos acceder a las grabaciones del vecino de la vuelta de mi casa. Solamente quedaron registros de cuando pasan, en el primer video no se alcanza a ver si van 1 o 2 arriba de la Benelli, esa la pudieron arrancar y se la llevaron andando. En el segundo video que se que va uno solo con la Honda caminando” agregó Aillapi.

La familia pidió colaboración a la comunidad para aportar cualquier dato que permita localizar y recuperar las dos motos robadas. Para ello, habilitaron los teléfonos 2996102163 y 2995173500.