Susto y evacuación en una escuela de Centenario: un camión chocó contra un nicho de gas

Bomberos controlaron la fuga y descartaron acumulación de gas dentro del establecimiento. Camuzzi trabaja para asegurar la zona.

Susto en una escuela de Centenario: un camión chocó un nicho de gas y obligó a evacuar.

Un fuerte susto se vivió este martes en inmediaciones de la Escuela 124 de Centenario , luego de que un camión chocara un nicho de gas ubicado a pocos metros del establecimiento y provocara una importante fuga. Ante la situación, la escuela fue evacuada de manera preventiva mientras Bomberos Voluntarios trabajaban para controlar el escape.

La emergencia se produjo durante la mañana, sobre la exruta 234, y generó preocupación por la cercanía con la escuela y por el intenso movimiento de vehículos y estudiantes en ese sector.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, explicó en LU5 que el riesgo fue controlado y llevó tranquilidad a las familias y a la comunidad educativa: no se detectó acumulación de gas dentro de la escuela.

“Si bien la escuela decidió evacuar, no tenemos acumulación de gas dentro de la misma”, explicó Álvarez.

La fuga estaba a menos de 50 metros de la escuela

El nicho afectado se encuentra a menos de 50 metros del frente de la Escuela 124. Según explicó el jefe de Bomberos, se trataba de un nicho de tipo domiciliario que, aparentemente, no contaba con gabinete de protección.

El impacto provocó una pérdida considerable debido a que la instalación está vinculada con una cañería principal de gas. Por eso, el operativo se concentró inicialmente en controlar la fuga y evitar que la situación pudiera agravarse.

“Hay una importante pérdida teniendo en cuenta que es una cañería principal, pero recién pudimos controlar la fuga”, señaló Álvarez.

Una vez contenida la emergencia, los bomberos permanecieron en el lugar a la espera de personal de Camuzzi, que deberá realizar las tareas necesarias para normalizar la instalación y garantizar que el sector quede completamente seguro.

El camión habría maniobrado y no vio el nicho

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, el impacto habría sido provocado por un camión que ingresó a la chacra y, al realizar una maniobra, chocó contra el nicho. La instalación estaba ubicada precisamente en el ingreso de la chacra, dentro del radio de giro que utilizan los vehículos.

Según explicó Álvarez, todo indica que el conductor habría maniobrado sin advertir la presencia del nicho. Además, la instalación se encontraba descubierta y prácticamente mimetizada con la vegetación del sector.

“Estaba como mimetizado en el pastizal que hay acá en el costado”, describió el jefe del cuartel.

El impacto rompió la instalación y provocó una importante pérdida de gas. Por el momento, no se pudo determinar la identidad del conductor porque el camión se retiró del lugar y nadie se hizo responsable del daño.

“No hay nadie que se haya hecho cargo y se haya quedado en el lugar teniendo en cuenta lo que ha generado, sobre todo por el riesgo que genera también la pérdida de gas”, agregó Álvarez.

Bomberos logró controlar la fuga, pero igual se evacuó la escuela

La situación generó preocupación debido a que no se trataba de una pérdida menor. Según explicó Álvarez, el nicho estaba conectado a una cañería principal, por lo que el escape de gas fue importante.

Los bomberos lograron controlar la fuga y permanecieron trabajando en el lugar para mantener las condiciones de seguridad. “Por el momento está todo controlado”, confirmó Álvarez.

Aunque no se registró acumulación de gas en el interior de la Escuela 124, la proximidad del escape llevó a las autoridades a tomar una decisión preventiva y evacuar el edificio.

Mientras Bomberos trabajaba sobre la pérdida, efectivos de la Comisaría Quinta y personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Centenario se encargaron de acompañar el operativo.

La prioridad fue organizar la salida de los estudiantes de manera ordenada y evitar situaciones de tensión, especialmente porque muchos padres se acercaron rápidamente al establecimiento al enterarse de lo ocurrido.

“Está la gente de Comisaría Quinta, que siempre trabajamos coordinados, y personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Centenario, que está coordinando la salida de los chicos en forma ordenada y sin ningún tipo de sobresaltos”, explicó Álvarez.

Por el momento, la fuga está controlada, no se detectó acumulación de gas dentro de la escuela y el operativo continúa con presencia de Bomberos, Defensa Civil, Policía y personal de Camuzzi. La evacuación se realizó de manera preventiva ante la cercanía del nicho con el establecimiento educativo.