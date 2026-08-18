Con grandes figuras nacionales, se viene una nueva edición de la Feria del Libro en Neuquén

La XIII Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel” se extenderá durante 10 días en el MNBA. Los invitados y la agenda día por día.

La Feria del Libro de Neuquén se consolidó como el evento más convocante de las letras en la región.

Neuquén se prepara para celebrar una nueva edición de su ya tradicional Feria del Libro con la presencia de grandes figuras de la literatura y la cultura a nivel nacional. Autores como Reynaldo Sietecase, Guillermo Martínez, Alejandro Dolina y Viviana Rivero integran una agenda de 10 jornadas que celebra el hábito de la lectura.

Desde el 11 y hasta el 20 de septiembre , la XIII Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel” convocará a escritores, periodistas, filósofos y editoriales en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Neuquén y las globas aledañas que se montan en el Parque Central.

Con el lema, “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, esta edición incluye una agenda atractiva de charlas y espectáculos, que incluye la participación de destacados referentes de la literatura, el periodismo, el teatro y el pensamiento argentino. Entre los invitados se encuentran Verónica Boix, Reynaldo Sietecase, Alejandro Dolina, Guillermo Martínez, Mauricio Kartun, Martín Sivak, Pompeyo Audivert, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti y Viviana Rivero.

La propuesta reunirá durante diez jornadas a reconocidas figuras de la cultura nacional y ofrecerá a vecinos y visitantes una amplia agenda vinculada a los libros, la literatura y el pensamiento. Es, además, una oportunidad para recorrer stands de distintas editoriales, conocer propuestas de autores locales y comprar libros a precios promocionales.

Crece el interés de los autores por estar en la Feria del Libro

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que “la edición 2026 llega precedida por una convocatoria récord, que superó las 600 postulaciones entre escritores y escritoras, editoriales, librerías, expositores y propuestas culturales, consolidando una de las convocatorias más importantes en la historia de la Feria”.

En la categoría destinada a escritores y escritoras se registraron 250 autores y autoras de la ciudad de Neuquén, localidades cercanas, distintos puntos de la provincia y de otras 20 provincias argentinas, además de postulaciones provenientes de Chile.

Omar Novoa

También, señaló que confirmaron su participación 150 librerías, editoriales y expositores, cuya propuesta estará representada en 95 stands con una amplia oferta de sellos editoriales, publicaciones independientes y producciones de distintos puntos del país.

A esto se sumaron 200 propuestas culturales, entre talleres, charlas, presentaciones de libros, actividades para las infancias, espacios de formación y experiencias vinculadas con la promoción de la lectura y la escritura.

“La programación reunirá 140 presentaciones de libros, 53 actividades para visitas escolares, 10 charlas y talleres especiales para público general y 14 espectáculos familiares”, subrayó Pasqualini.

Omar Novoa

Las propuestas se desarrollarán en tres auditorios en simultáneo, además de la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia, que ampliarán los espacios destinados a encuentros con escritores, espectáculos, exposiciones y actividades culturales.

La agenda de la Feria del Libro, día por día

La programación comenzará el viernes 11 de septiembre, a las 20, con Verónica Boix, quien ofrecerá el conversatorio “Cuerpo, intimidad y vínculos en la literatura argentina”.

El sábado 12, a las 19, el periodista y escritor Reynaldo Sietecase presentará su novela Cabrón (Alfaguara), en una conversación moderada por la socióloga, periodista y escritora Eugenia Zicavo.

El valor de jugarse por una pasión. Viviana Rivero dejó la abogacía para dedicarse de lleno a la escritura. Para ella el mejor regalo que le dio este oficio fueron las relaciones. "Me permitió acercarme a personas que de otro modo no hubiera conocido. Ter

Más tarde, a las 21, Alejandro Dolina llegará a Neuquén con su emblemático espectáculo La venganza será terrible, una propuesta que combina literatura, música, humor y reflexión.

El domingo 13, a las 19, será el turno del escritor y matemático Guillermo Martínez, quien presentará su novela Un crimen dialéctico (Seix Barral), también en una conversación moderada por Eugenia Zicavo.

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Autor de reconocidas obras como Crímenes imperceptibles y Los crímenes de Alicia, Martínez es uno de los narradores argentinos con mayor proyección internacional.

La programación retomará el jueves 17, a las 20, con la masterclass “Manual de supervivencia teatral”, a cargo del dramaturgo y director Mauricio Kartun, referente fundamental del teatro argentino contemporáneo.

El viernes 18, a las 18, Martín Sivak estará a cargo del conversatorio “Periodismo, literatura y memoria. Una conversación con Martín Sivak”, donde abordará los vínculos entre estos campos a partir de su trayectoria como periodista, escritor, docente universitario y editor.

A las 20, el actor, director y dramaturgo Pompeyo Audivert llegará a la Feria con la multipremiada obra Habitación Macbeth, una de las producciones teatrales más reconocidas de los últimos años.

El sábado 19, a las 20, el filósofo Darío Sztajnszrajber y la periodista y escritora Soledad Barruti presentarán Historias de amor y de muerte, un espectáculo que cruza filosofía, literatura y reflexión para abordar algunos de los grandes interrogantes de la existencia.

El cierre de la programación de invitados nacionales será el domingo 20, a las 20, con la presencia de la escritora Viviana Rivero, quien presentará su última novela, Ellas (Random House).

Una edición pensada para docentes y escuelas

La funcionaria comentó que la Feria tendrá además una fuerte impronta educativa, con propuestas especialmente diseñadas para las instituciones escolares.

Entre los invitados se encuentra Verónica Parodi, pedagoga, docente, compositora y cantante argentina, quien desarrollará una actividad destinada a estudiantes del primer ciclo de escuelas primarias.

Omar Novoa

Istvansch, ilustrador, diseñador y escritor, participará con propuestas para alumnos de segundo y tercer ciclo de primaria; Guillermo Barrantes, escritor y guionista, ofrecerá encuentros para estudiantes de segundo y tercer ciclo de primaria y escuelas secundarias; mientras que Caterina Radzichewski, profesora de Lengua y Literatura, desarrollará actividades orientadas al nivel secundario.

En este mismo eje se encuentra abierta la convocatoria para las 12ª Jornadas de Reflexión General sobre la Educación, destinadas a docentes, bibliotecarios, estudiantes y profesionales vinculados con el ámbito educativo.

Maria Isabel sanchez

Las jornadas se realizarán los días martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de septiembre, de 18 a 20, en los auditorios del predio ferial, y ya cuentan con más de 800 personas interesadas en participar.

La propuesta será un espacio gratuito de capacitación, intercambio y reflexión sobre herramientas y experiencias vinculadas con la educación, la lectura y las prácticas pedagógicas. A través de talleres conversatorios, las jornadas promoverán el intercambio de experiencias y el acceso a nuevas herramientas para el desarrollo profesional.

Este año habrá un homenaje a Borges

Esta edición estará atravesada además por dos importantes ejes conmemorativos: el 50° aniversario del último golpe de Estado en Argentina y los 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges.

En este marco, se presentará una muestra de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) dedicada a la memoria y los derechos humanos, mientras que el Museo Paraje Confluencia albergará una exposición sobre el paso de Borges por Neuquén y su vínculo con la región. La propuesta se completará con una sala de lectura borgeana, destinada a poner en valor su obra y legado.

Omar Novoa

De esta manera, la XIII Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel” reunirá durante diez días a escritores, escritoras, editoriales, librerías, docentes, estudiantes, artistas, periodistas y lectores en una programación que combina literatura, teatro, filosofía, periodismo, ilustración, educación y propuestas para las infancias.

“Con una convocatoria que refleja el creciente interés de la comunidad por formar parte del encuentro, la Feria volverá a ocupar un lugar central en la agenda cultural de Neuquén y tendrá al libro, la lectura y el encuentro como protagonistas”, concluyó Pasqualini.