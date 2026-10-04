El relato ocurrió este viernes en "Otro Día Perdido", el late night de Mario Pergolini en Canal 13. El invitado habló de su fascinación por los fenómenos inexplicables y reveló su viaje al norte neuquino.

El famoso comediante que manejó 8 horas hasta un pueblo de Neuquén para cazar OVNIs y lo contó por primera vez en TV. Foto: Gentileza Antonio Vazquez.

Lejos de Bahía Blanca , su ciudad natal, y del circuito de la calle Corrientes, el actor y comediante Diego Reinhold sorprendió al contar en televisión abierta una de sus experiencias más personales vinculadas a lo desconocido.

Fue durante su participación en " Otro Día Perdido ", el programa que conduce Mario Pergolini en Canal 13, emitido el viernes 2 de octubre. Entre monólogos que el propio conductor calificó como " la mejor entrada del año " y su compromiso al frente del Hogar Mariposa -un espacio que resguarda a bebés y niños judicializados-, Reinhold se detuvo en un relato que dejó a todos en silencio.

"Medio raro. Es todo medio raro... no sé si le llamaría extraterrestre. Muchas veces lo vi. Muchas, muchas veces", dijo textual. Y enseguida contó que hace poco se alquiló un auto y manejó ocho horas solo hasta el norte de Neuquén para llegar a Las Ovejas , un pueblito en el medio de los Andes. " Había visto en TN que había un lugar que había un mirador de ovnis que la municipalidad había construido. Fui y está el mirador con los extraterrestres haciendo así (hizo un gesto)", relató con humor.

El mirador que fue a conocer y por qué es famoso

El lugar al que hizo referencia Reinhold es el Mirador La Puntilla, ubicado a 5 kilómetros de Las Ovejas. No es un mirador común: es una pasarela de madera de unos 300 metros de extensión con seis balcones colgantes, suspendida a casi 1.000 metros de altura sobre un risco de la Cordillera del Viento, y con el río Neuquén y el volcán Domuyo como telón de fondo.

Fue anunciado para su impulso y remodelación ufológica en 2018, con antecedentes de una estructura más rústica de los años 90, y se convirtió en el primer mirador oficial dedicado al avistaje de OVNIs en la provincia de Neuquén.

¿Por qué le dicen el mirador de los OVNIs?. En el norte neuquino los relatos de luces extrañas son parte de la historia oral desde hace décadas. Pobladores, crianceros de la trashumancia y puesteros aseguran haber visto objetos anómalos moviéndose sobre la cordillera. Para los entusiastas de la ufología, la zona está emplazada sobre una supuesta "puerta cósmica" o portal energético interdimensional. El antecedente más citado es la investigación que el reconocido ufólogo Fabio Zerpa realizó en los años 80 sobre abducciones en localidades cercanas como Manzano Amargo, sumado a los enigmáticos grabados del Parque Arqueológico Colo Michi Co.

En la entrada del circuito, como antesala de los balcones suspendidos, se encuentra la escultura que se hizo viral: un ET verde-azulado cargando una oveja en brazos. Es la fusión perfecta entre la identidad del pueblo -cuyo nombre rinde homenaje a la ganadería ovina- y su fama ufológica. Una atracción lúdica para la foto que juega con la clásica idea de la abducción, pero a la neuquina.

De TN a la TV nacional: Godoy, Dexter y ahora Reinhold

El mirador no es nuevo en la TV nacional. El informe que vio Reinhold y que lo motivó a viajar fue el de Federico Wiemeyer, "Dexter", el periodista de Todo Noticias y su faceta de "El Hombre Drone". Su recorrido por La Puntilla se emitió originalmente en Telenoche y TN en octubre de 2019, con espectaculares tomas aéreas de la Cordillera y el volcán Domuyo.

Aquella visita fue impulsada en ese entonces por el intendente Vicente Godoy, quien apostó a darle entidad turística a las leyendas populares, instalando cartelería específica y acondicionando el lugar no solo para contemplar el paisaje, sino como punto de observación astronómica y del cielo nocturno.

La palabra de la intendenta y la temporada que se viene

Tras la repercusión nacional del relato de Reinhold, la intendenta de Las Ovejas, Marisa Antiñir, valoró que en la TV nacional se ponga en valor un sitio que para la provincia y especialmente para Las Ovejas y el norte neuquino es un símbolo.

"Es importante que los medios colaboren con la difusión de estos atractivos en programas tan populares. Quedan todos invitados para esta temporada, se han hecho importantes trabajos de mantenimiento", señaló en su contacto con LM Neuquén.

Desde el Municipio informaron que se está realizando el mantenimiento de miradores y monumentos con personal municipal: pintura, acondicionamiento de maderas, seguridad de las pasarelas y puesta en valor de los espacios públicos para recibir a los turistas que año a año visitan el lugar, especialmente en verano. Y pidieron cuidar los lugares públicos y ayudar a conservarlos.

Un lugar que fue especialmente creado para poner en valor los cielos más diáfanos de la Patagonia y las experiencias de quienes dicen haber visto algo más allá.