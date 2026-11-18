La medida establece un descuento del 30% sobre los cargos fijos y variables de la factura del EPEN. Además, contempla un esquema de compensaciones para cooperativas eléctricas.

El gobernador Rolando Figueroa firmó el Decreto 1909/2026 que formaliza la creación del Programa Tarifa Neuquina para Usuarios Residenciales , una política provincial destinada a reducir el costo de la energía eléctrica para las familias neuquinas.

La norma establece el marco de funcionamiento de la iniciativa, que contempla una bonificación del 30% sobre el cargo fijo y el cargo variable de la tarifa eléctrica para los usuarios residenciales del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) que cumplan las condiciones previstas.

“La iniciativa responde a la decisión política de Figueroa de ir contra las injusticias que durante muchos años enfrentó Neuquén. Una de esas injusticias es que, a pesar de ser vivir en una de las principales provincias generadoras de energía del país, los usuarios neuquinos tuvieron que afrontar una tarifa eléctrica de las más caras de la Argentina. Con la Tarifa Neuquina, el Gobierno provincial busca revertir esa inequidad y lograr que el desarrollo energético también se traduzca en beneficios concretos para quienes viven en la provincia”, se indicó en un comunicado oficial.

Aplicación de la norma

El decreto dispone la creación de un Registro de Beneficiarios, cuya implementación y administración estarán a cargo del EPEN, mientras que el Ministerio de Energía será la autoridad de aplicación del programa.

La medida tendrá vigencia a partir de la facturación de los consumos correspondientes a octubre de 2026. También establece que las solicitudes de inscripción realizadas hasta el día 10 de cada mes serán consideradas para la aplicación del beneficio en la facturación de los consumos del mes anterior.

El decreto incorpora además un esquema de bonificaciones para las cooperativas eléctricas que son abastecidas por el EPEN, en función de los compromisos asumidos entre el Gobierno provincial, los municipios y las entidades prestadoras.

En particular establece que el organismo provincial aplicará una bonificación sobre las facturas mensuales emitidas a las cooperativas COPELCO, que presta servicios en Cutral Co y Plaza Huincul; la Cooperativa Eléctrica de Zapala (CEEZ) y la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier (CSPP).

Las bonificaciones se aplicarán sobre los cargos de capacidad de suministro y de energía, netos de impuestos, para facilitar la implementación del programa entre los usuarios residenciales de esas localidades.

Evaluación periódica

La norma establece que el programa estará sujeto a evaluaciones periódicas por parte de la autoridad de aplicación. Se analizarán su implementación, alcance, impacto y grado de cumplimiento de los objetivos, además de las condiciones económicas, financieras y presupuestarias que permitan garantizar su continuidad.

Mediante este decreto se busca trasladar a los hogares neuquinos parte de los beneficios del desarrollo energético de la provincia y avanzar en la reducción del costo de un servicio esencial.