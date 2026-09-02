Clima hoy en Zapala y el centro de la provincia: el pronóstico para este miércoles 2 de septiembre

Para la zona de Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul el pronóstico marca jornadas inestables con períodos ventosos. Este martes se espera un día despejado con máxima de 11°C , aunque el viento del oeste alcanzará los 46 km/h con ráfagas de hasta 69 km/h; por la noche la mínima bajará a 6°C con viento sostenido de 49 km/h y ráfagas que treparán a 82 km/h. El miércoles continuará despejado, con una máxima de 12°C y viento fuerte del suroeste (54 km/h), mientras que la noche será más calma con una mínima de 1°C .

Hacia el jueves y viernes se prevén nevadas débiles, con temperaturas en descenso: el jueves la máxima será de 10°C y la noche cerrará con nevadas y 2°C; el viernes el frío se acentuará con una máxima de apenas 2°C y una mínima de -5°C durante la noche, ya con cielo despejado. El fin de semana ingresará aire antártico a la región, por lo que se esperan heladas: el sábado la máxima será de 3°C y la mínima de -4°C, mientras que el domingo la temperatura repuntará hasta los 11°C de día, con vientos más moderados en torno a los 10 km/h.