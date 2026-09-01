Emotivo gesto: su gato trajo una cría de liebre en la boca y su reacción fue sorprendente

El insólito suceso ocurrió en la localidad de Junín de los Andes y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó.

La cría de liebre llegó a la casa en un transporte particular.

Una familia de Junín de los Andes vivió una situación tan inesperada como conmovedora cuando su gato regresó a la vivienda con una cría de liebre en la boca . Lejos de ignorar lo ocurrido, los integrantes de la casa decidieron actuar rápidamente para proteger al pequeño animal.

El protagonista de esta historia es Carlos, quien descubrió la escena al momento de irse a trabajar y advirtió que la cría necesitaba asistencia. Sin dudarlo, se comunicó con el área de Fauna.

El hecho ocurrió este martes alrededor de las 7 y quedó registrada en un video que comenzó a circular en las redes sociales y rápidamente llamó la atención de los usuarios.

En lugar de intentar quedarse con la cría o liberarla por sus propios medios, decidieron brindarle los primeros auxilios y solicitar ayuda profesional. De esta manera, permitieron que el procedimiento quedara en manos de personas capacitadas para manipular y asistir a animales silvestres.

El operativo de asistencia a la cría

Luego de recibir el aviso, personal de Fauna de San Martín de los Andes acudió al domicilio de la familia para concretar el rescate. Los dos trabajadores retiraron cuidadosamente a la cría de la vivienda y posteriormente la trasladaron hasta un lugar seguro para mantenerla bajo resguardo.

En las imágenes registradas se observa al ejemplar dentro de una caja de cartón, envuelta en un cómodo refugio preparado de forma artesanal por la familia. "La trajo mi gato en la boca. El gatito tiene un año y está vacunado", explicó Carlos a los agentes mientras se encontraba acompañado de una pequeña niña.

Al mismo tiempo, ofreció mostrar el carnet del felino para mayor certeza. Desde Fauna comentaron que iba a ser revisada y posteriormente "si no está herido se lo libera".

El emotivo video concluye con Carlos afirmando que la familia quería adoptar al animal. Sin embargo, el vecino reconoce: "Es un animalito que pertenece ahí afuera".

La rápida comunicación permitió que el animal recibiera asistencia y evitó que quedara nuevamente expuesto a diferentes peligros. La intervención también permitió garantizar un traslado adecuado, teniendo en cuenta que se trataba de un ejemplar de corta edad.

Desde el área de Fauna destacaron especialmente la actitud responsable de Carlos y sus familiares, tanto por el cuidado que tuvieron con la cría como por haber solicitado ayuda inmediatamente.

“Gestos que engrandecen. Gracias a Carlos y su familia por el cuidado y avisar de manera inmediata”, expresaron desde Fauna de Junín de los Andes al dar a conocer el particular episodio. “Gestos que engrandecen. Gracias a Carlos y su familia por el cuidado y avisar de manera inmediata”, expresaron desde Fauna de Junín de los Andes al dar a conocer el particular episodio.

Asimismo, confirmaron que los agentes lograron completar exitosamente el procedimiento: “Personal de Fauna de San Martín de los Andes acudió al domicilio para rescatarla y trasladarla a un lugar seguro”.

Un animal típico de la región

Las liebres son animales habituales en la Patagonia y suelen observarse en zonas rurales, campos abiertos y sectores cercanos a rutas y localidades. Aunque pueden aproximarse a viviendas en busca de alimento o refugio, se recomienda no intentar domesticarlas ni manipularlas, especialmente cuando se trata de crías.

Ante un ejemplar herido, desorientado o en peligro, lo indicado es mantener alejadas a las mascotas y dar aviso al personal de Fauna.