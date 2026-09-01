Llevan 30 años congelado a 8.500 metros en el Everest y ahora van a recuperar el cuerpo de "Botas Verdes"

La India planea rescatar los restos antes de septiembre. Una investigación oficial reveló que el cuerpo no pertenece a quien se creía durante décadas, sino a su compañero de expedición.

Durante casi 30 años, el cadáver conocido como "Botas Verdes" sirvió como punto de referencia macabro para los escaladores que intentan llegar a la cima del Everest por la vertiente norte. Yace a 8.500 metros de altura, en plena zona de la muerte, congelado en la misma posición desde 1996. Ahora, la Policía de Frontera Indo-Tibetana (ITBP) de la India activó un plan para recuperarlo antes de que termine septiembre.

La operación llega acompañada de una revelación que reescribe la historia de uno de los cuerpos más célebres del alpinismo mundial. Durante décadas se asumió que los restos pertenecían al escalador indio Tsewang Paljor . Pero tras contrastar los testimonios de los sobrevivientes de la expedición de 1996 y analizar en detalle la última ubicación de radio, la vestimenta y el equipamiento técnico, la ITBP determinó oficialmente que el cuerpo corresponde en realidad a su compañero de cordada: Dorje Morup.

Para la familia de Morup, que vive en Ladakh, la noticia significa el fin de tres décadas de incertidumbre. Su esposa, Konchak Yangskit, de 75 años, relató que la ausencia de un cuerpo le impidió asimilar la pérdida durante todo ese tiempo: "No vi su cuerpo, por eso me costó creerlo".

En 1996, cuando se confirmó su muerte, la familia celebró los ritos funerarios budistas con una pira vacía. Si la recuperación resulta exitosa, el funeral formal se realizará en Leh, capital de Ladakh.

Botas Verdes en el Everest: por qué recuperar el cuerpo es una operación extrema

La operación representa uno de los rescates más complejos que puede intentarse en alta montaña. Los restos yacen en la denominada zona de la muerte, donde el oxígeno se reduce a un tercio del nivel del mar y las temperaturas descienden a 40 grados bajo cero.

Los especialistas estiman que el costo del rescate oscila entre los 40.000 y 80.000 dólares y que requiere el esfuerzo coordinado de hasta diez sherpas para arrastrar físicamente el cuerpo congelado ladera abajo. Las complejidades de la vertiente norte, que pertenece a la jurisdicción china, impiden además el uso de helicópteros de evacuación en caso de emergencia durante la operación.

El hijo mayor de Dorje Morup, Punchok Dorjai, explicó que la familia ya planifica qué harán con los restos y con los objetos que los acompañan. Además del funeral formal, quieren preservar las medallas y el certificado de cumbre otorgado por el gobierno chino. Y tienen previsto conservar un elemento que se convirtió en símbolo durante tres décadas: "Tenemos previsto conservar la bota verde", afirmó.

El caso de "Botas Verdes" es uno de los más conocidos dentro del debate sobre los cuerpos que permanecen en el Everest. Se estima que en la montaña quedan más de 200 cadáveres que nunca pudieron ser recuperados, muchos de ellos en zonas de acceso imposible.

La decisión de la ITBP de intentar el rescate de Dorje Morup responde tanto a razones humanitarias como al peso simbólico que tiene ese cuerpo específico: durante 30 años fue la primera señal visual que les indicaba a los alpinistas que estaban cerca de la cima. Ahora, su familia espera poder darle el cierre que la montaña les negó durante tres décadas.