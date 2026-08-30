Naufragó un ferry en Chipre con 270 personas a bordo y hay al menos ocho muertos: imágenes impactantes

El accidente ocurrió pocos minutos después de iniciar la travesía y activó un amplio operativo de emergencia en la zona.

Equipos de rescate trabajan frente a las costas de Chipre tras el naufragio del ferry.

Un ferry con 270 pasajeros y tripulantes naufragó este domingo frente a las costas del norte de Chipre , en una zona marcada por la división política y étnica de la isla. El accidente ocurrió durante una travesía que había comenzado poco antes desde el puerto de Kyrenia.

De acuerdo con los primeros informes, al menos ocho personas murieron y otras 22 permanecen desaparecidas . El ferry llevaba se dirigía hacia la ciudad turca de Tasucu.

Tras el vuelco, las autoridades desplegaron un amplio operativo de rescate para asistir a los pasajeros y tripulantes que quedaron en el agua. Varias embarcaciones y equipos de emergencia trabajan en la zona para localizar a quienes todavía no fueron encontrados.

El naufragio del ferry

El transbordador, de propiedad privada, zarpó del puerto de Kyrenia a las 12:30 (hora local), según las autoridades, comenzó a hacer agua de inmediato por causas desconocidas. Se dirigía al puerto turco de Tasucu, en la provincia de Mersin, en el Mediterráneo oriental.

La tragedia se produjo frente a la costa de Kyrenia, un popular destino vacacional tanto para ‌los lugareños como para los turistas. El transbordador implicado, un catamarán, era uno de los varios servicios marítimos que conectan a diario el norte de Chipre con Turquía.

El líder turcochipriota, Tufan Erhurman, afirmó que se había rescatado con vida a 237 personas, mientras que siete habían fallecido y aún se buscaba a otras 23.

“Hemos rescatado a 237 personas con vida. Sin embargo, también hemos recuperado los cuerpos de siete personas que perdieron la vida. Estamos profundamente entristecidos por ello”, declaró Erhurman a CNN Turk en una transmisión en directo.

El temporal en Chipre fue clave

Chipre se vio azotado el sábado por fuertes tormentas, en las que una persona falleció después de que su velero se estrellara contra las rocas en un mar embravecido al sureste de la isla.

Al ser preguntado sobre la causa del vuelco, Erhurman se refirió ‌a la tormenta del sábado, pero afirmó que las condiciones meteorológicas se consideraban adecuadas para navegar.

En imágenes retransmitidas por la televisión turca se veía al ferry tras haber volcado, y gente con chalecos salvavidas de color naranja sobre el casco del barco. Había sol y varios barcos de la zona acudieron a prestar asistencia.

La República Turca de Chipre del Norte, únicamente reconocida por Turquía, controla el tercio septentrional de la isla de Chipre, dividida desde 1974.

Conflicto político

La zona donde ocurrió el accidente forma parte de un territorio cuya situación política continúa siendo motivo de disputa. Turquía intervino militarmente en el norte de la isla en 1974, luego de un golpe de Estado impulsado por Grecia y ejecutado por sectores grecochipriotas que buscaban avanzar hacia la anexión de Chipre a territorio griego.

Desde entonces, la isla permanece dividida y la República Turca de Chipre del Norte solo es reconocida internacionalmente por Turquía. El territorio mantiene estrechos vínculos con Ankara y cuenta con conexiones aéreas y marítimas directas con ese país, además de una fuerte dependencia económica y política.

Tras el naufragio, las autoridades locales activaron los protocolos de emergencia y coordinaron las tareas de asistencia. “Se están realizando todos los preparativos necesarios para garantizar una rápida respuesta de los servicios de rescate y de salud”, informó el Ministerio de Salud de la República Turca de Chipre del Norte.