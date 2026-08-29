Conmoción en una playa: una mujer murió tras ser alcanzada por un rayo

El momento del impacto quedó registrado en un video que generó conmoción en Brasil. La mujer tenía 39 años y había sufrido graves lesiones por la descarga eléctrica.

Conmoción en Brasil: una mujer murió tras ser alcanzada por un rayo mientras caminaba por la playa

Las impactantes imágenes del momento en que una mujer fue alcanzada por un rayo y cayó desplomada en una playa de Brasil generaron gran conmoción en redes sociales. La víctima, de 39 años, sufrió una descarga eléctrica durante una tormenta y, pese a que recibió asistencia y llegó a recuperar los signos vitales, falleció horas después.

El dramático episodio ocurrió durante la tarde del viernes en la Playa da Pinheira, ubicada en Palhoça, en la región de Florianópolis, estado de Santa Catarina. En ese momento, una tormenta eléctrica se había desatado sobre la zona costera.

La mujer se encontraba caminando por la playa cuando fue alcanzada por el rayo . La escena quedó registrada por una cámara ubicada en el lugar y las imágenes, cuya autenticidad fue confirmada por los socorristas, muestran la violenta descarga y la caída de la víctima sobre la arena.

La encontraron inconsciente y sin signos vitales

Los equipos de emergencia llegaron al lugar alrededor de las 18.15. Al arribar, encontraron a la mujer tendida sobre la arena, inconsciente y sin signos vitales.

Una persona que había presenciado lo ocurrido comenzó a realizarle maniobras de reanimación antes de la llegada de los socorristas. Una vez en el lugar, los equipos de emergencia continuaron con las tareas para intentar estabilizarla. La víctima presentaba además quemaduras en distintas partes del cuerpo, producto de la fuerte descarga eléctrica que había recibido.

La tragedia ocurrió en la Playa da Pinheira, Palhoça.

Tras las primeras maniobras, fue trasladada hasta la unidad de salud de Praia do Sonho, donde los profesionales continuaron con la atención médica.

La mujer murió horas después

En el centro de salud, los médicos lograron reanimarla y la mujer llegó a recuperar los signos vitales. Sin embargo, su estado continuaba siendo crítico debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

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Ante la complejidad del cuadro, debió ser intubada y posteriormente trasladada de urgencia al Hospital Regional de San José. Allí permaneció internada durante la noche bajo cuidados médicos.

Pese al trabajo de los profesionales que la asistieron, su evolución no fue favorable y finalmente murió. La Secretaría de Salud de Santa Catarina confirmó el fallecimiento durante la mañana de este sábado.

Desde la dirección del hospital indicaron que la mujer había ingresado durante la noche, derivada por el SAMU, y que permaneció internada en estado grave hasta su muerte. Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima.

Practicaba senderismo y murió tras ser alcanzado por un rayo

La semana pasada, un turista estadounidense de 29 años murió al recibir el impacto de un rayo mientras practicaba senderismo en el volcán Etna, en Italia. La víctima, procedente del estado de Kansas, se encontraba en una zona no autorizada al público al momento de recibir la descarga eléctrica en la isla de Sicilia.

El hecho ocurrió durante la tarde-noche del 16 de agosto, cuando una tormenta afectó un sector árido de difícil acceso en la zona de Rocca Capra, a unos 1.400 metros de altura y por encima de la línea de árboles.

Personal de Bomberos acudió al lugar y trasladó al hombre en helicóptero hacia el Hospital Cannizzaro de Catania, aunque los médicos certificaron su muerte antes del arribo al centro de salud. Las autoridades no difundieron su identidad.

Con 3.324 metros de altura, el volcán Etna es más alto de Europa entre los que se encuentran activos.

Debido a la actividad eruptiva registrada en las últimas semanas, organismos de seguridad locales dispusieron una serie de restricciones en el acceso a la montaña. En ese contexto, las autoridades locales abrieron una investigación para determinar las circunstancias en las que el excursionista ingresó al perímetro vedado a los visitantes.

Con 3.324 metros de altura, el Etna es el volcán activo más alto de Europa. Pese al riesgo asociado al magma, funcionarios locales informaron que en las últimas décadas la caída de rayos provocó más muertes en la zona que los procesos eruptivos, cuyas últimas víctimas fatales registradas datan de 1987.