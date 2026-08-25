Chocó, su auto se prendió fuego y murió: el trágico final de un joven árbitro en Brasil

Ocurrió el fin de semana en un accidente de tránsito y generó conmoción en el fútbol del vecino país.

El fútbol de Brasil está de luto por la muerte de Bruno David Rossetti , árbitro de 33 años que falleció durante la mañana del domingo, luego de sufrir un accidente de tránsito en Criciúma . El joven colegiado trabajaba en el Estado de Santa Catarina.

Rossetti era conocido en el ámbito del arbitraje regional y trabajaba para la Liga Atlética de la Región Mineira (Larm) . Además, vivía en el barrio Ceará y era padre de dos hijas .

El accidente ocurrió cuando el árbitro circulaba en un Ford Fiesta por la Avenida Centenario . Por motivos que todavía no fueron establecidos, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra una estructura perteneciente a la terminal de micros de Criciúma .

Como consecuencia del fuerte choque, Rossetti quedó atrapado dentro del automóvil, que comenzó a incendiarse poco después. Los bomberos acudieron rápidamente al lugar para controlar las llamas y llevar adelante el operativo de rescate.

Según informaron medios locales, el incendio pudo ser controlado en menos de un minuto. Sin embargo, cuando los equipos de emergencia lograron ingresar al vehículo, encontraron al árbitro en el asiento del conductor y confirmaron que había fallecido.

Hasta el momento, las autoridades no determinaron qué provocó que Rossetti perdiera el control del automóvil. La investigación deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto.

El reconocimiento del fútbol de Santa Catarina

La noticia generó una fuerte conmoción entre quienes forman parte del fútbol de la región. La Liga Atlética de la Región Mineira despidió públicamente al árbitro y resaltó las cualidades que mostró durante su trayectoria.

“Bruno deja su marca en el arbitraje y será recordado por su dedicación, profesionalismo, pasión por el fútbol y el respeto que siempre demostró por donde pasó”, expresó la institución en su mensaje de despedida.

También se sumó a las muestras de pesar la Federación Catarinense de Fútbol (FCF). Su presidente, Rubens Angelotti, y los demás integrantes de la comisión directiva enviaron sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de Rossetti y destacaron su recorrido dentro de la actividad.

El fútbol regional también le rindió homenaje dentro de las canchas. Varios partidos disputados el domingo en Santa Catarina comenzaron con minutos de silencio en memoria del árbitro.

Entre ellos estuvieron los encuentros de Chapecoense frente a São Paulo, correspondiente a la Serie A, y Criciúma contra Fortaleza, por la Serie B.

El último adiós a Rossetti se realizó el lunes por la mañana, con la presencia de sus familiares, amigos y compañeros del ambiente arbitral, que se acercaron para despedir a un hombre que dejó una huella dentro del fútbol de Santa Catarina.