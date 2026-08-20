La aplicación de mensajería de Meta cuenta con una herramienta que permite eliminar archivos pesados y liberar memoria interna. Cómo acceder.

Cómo limpiar la papelera de WhatsApp para que tu teléfono funcione más rápido

Si tu celular está lento o no funciona como debería , tal vez una de las aplicaciones que más utilizás puede ser la responsable: hablamos de WhatsApp . A diferencia de otras apps, el mensajero de Meta guarda la información dentro del propio aparato. Con el tiempo, ocupa más y más memoria , haciendo que el smartphone empeore en su rendimiento.

En constante envío de mensajes, audios, documentos, GIFs y otros archivos lleva a que el espacio interno del celular se llene . Y cuando esto sucede, pueden aparecer distintos problemas , desde lentitud en funciones básicas hasta fallas en las actualizaciones y dificultades en la cámara para guardar fotos y videos.

Ante esta situación, la aplicación cuenta con una herramienta que facilita una limpieza de la memoria ocupada por WhatsApp, borrando los archivos más pesados y liberando espacio interno. El procedimiento para hacerlo es muy simple y consta de pocos pasos.

La aplicación cuenta con un espacio donde se acumulan los archivos que se creían borrados.

Cómo limpiar memoria desde WhatsApp

Si bien la aplicación de mensajería no cuenta con la clásica papelera de reciclaje, sí tiene una especie de “depósito” donde acumula achivos, incluso los que el usuario piensa que ya fueron borrados. Al ingresar a este apartado, cada persona puede seleccionar y eliminar lo que desee, permitiendo liberar memoria en el celular.

En la mayoría de los dispositivos con Android se accede a través de la siguiente ruta:

Entrar a WhatsApp , tocar los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha y seleccionar “Ajustes”.

, tocar los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha y seleccionar “Ajustes”. Ingresar a "Almacenamiento y datos" .

. Buscar la opción “Administrar almacenamiento”.

Al abrir este apartado, mostrará los archivos que más espacio ocupan, especialmente si superan los 5 MB.

Seleccionar los archivos que se consideren innecesarios y borrarlos.

También cuenta con la opción de eliminarlos todos sin tener que seleccionarlos uno por uno, además de ordenarlos según si son recientes, antiguos o grandes.

El mensajero de Meta es de las aplicaciones que más memoria interna del celular ocupa.

Qué archivo de WhatsApp es el que más espacio ocupa en el celular

El mensajero propiedad de Meta es considerado una de las aplicaciones que más espacio ocupa en el aparato. Esto se debe a que acumula muchos archivos multimedia en la memoria interna. Y aunque puede variar de acuerdo al uso y las costumbres de cada persona, en la mayoría de los casos los videos representan el mayor consumo del almacenamiento.

Uno de los motivos es que estos archivos suelen ser más pesados que las fotos, los mensajes de voz o los documentos. Además, se comparten frecuentemente en grupos y suelen guardarse automáticamente en la galería del dispositivo, lo que incrementa rápidamente la memoria utilizada. Por ello, se recomienda revisar y eliminar videos antiguos o que ya no son necesarios.

WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada del mundo.

Los trucos para evitar que WhatsApp ocupe memoria interna

El servicio de mensajería cuenta con varias opciones que permiten ahorrar espacio en los smartphones. Algunas de ellas son: