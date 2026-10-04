Una familia de Villa La Angostura sufrió un triple accidente en Cardenal Samoré por las intensas nevadas

Dos autos argentinos y uno chile fueron los protagonistas del accidente. El paso fronterizo posteriormente fue cerrado por la nieve y hielo en la calzada.

Un impactante triple accidente tuvo lugar en Paso Cardenal Samoré este sábado por la mañana donde tres autos, dos familias argentinas y una chilena, se vieron involucradas. Pese a la gravedad del impacto entre los vehículos, no se registraron heridos de gravedad ni víctimas fatales.

El episodio ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana a pocos metros del límite con Chile. Según reveló La Angostura Digital, en un Renault Sandero que viajaba una familia de Villa La Angostura sufrió el impacto frontal de una Toyota RAV4 con patente chilena, en la que viajaban un hombre y su hijo en dirección hacia Bariloche.

La camioneta se encontraba colocando las cadenas de nieve cuando se produjo un desplazamiento producto del hielo sobre la calzada.

Mientras se pasaban los datos del seguro ocurrió el segundo accidente. Un Chevrolet Meriva, con una familia de Bariloche con cuatro integrantes a bordo, impactó al Sandero desde atrás y el vehículo dio varios giros y quedó mirando hacia el lado argentino.

"Cuando nos da el impacto de atrás, nuestro auto dio dos vueltas como trompo y quedó mirando hacia el lado argentino. El otro vehículo también quedó mirando hacia el mismo lado", indicó una de las involucradas del triple accidente al mismo medio.

El auto de la familia de Villa La Angostura sufrió graves daños

"Nosotros no íbamos a más de 10 o 15 kilómetros por hora. Mi padrastro quiso esquivarlo, pero fue imposible y chocamos igual. Gracias a Dios ninguno sufrió ninguna lesión", explicó la joven.

Pese a la magnitud del siniestro no hubo que lamentar heridos de gravedad ni víctimas fatales, aunque el auto de la familia angosturense quedó con daños de consideración y, según indicó la damnificada, prácticamente inutilizable.

El delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rebhein, indicó en diálogo con el medio chileno Bio Bio que "se produjo debido a una intensa nevazón" lo que llevó a cerrar el paso fronterizo.

Entre los tres vehículos, fueron nueve personas las involucradas y, debido al fuerte temporal, se logró auxiliar a todos sin inconvenientes. Una máquina chilena que se encontraba en la zona realizando tareas de despeje de nieve, colaboró para trasladar los vehículos argentinos hacia el sector limítrofe, mientras que para el vehículo chileno se solicitó una grúa, explicó.

"Los carabineros fueron excelentes personas con nosotros. Nos llevaron a una oficina con calefacción y nos dieron café", destacó la familia neuquina.

Cuando fueron trasladados hasta el límite argentino, fueron recibidos por Gendarmería Nacional y llevados al complejo fronterizo argentino. Alrededor de las 16 horas la familia logró llegar a Villa La Angostura nuevamente.

Cómo se encuentra el paso Cardenal Samoré este domingo

La compleja situación meteorológica que hubo en la alta montaña este sábado, terminó obligando a las autoridades a proceder al cierre del paso internacional durante el resto de la jornada del sábado para evitar más accidentes.

La nieve aumentó y con ello disminuyó la visibilidad en la zona cordillerana andina, donde el mayor riesgo se sitúa en las proximidades del límite con el país vecino.

Este domingo Vialidad Nacional indicó que el paso fronterizo se encuentra habilitado, transitable con precaución. Destacaron también que hay alerta meteorológica por viento, lluvia y nevadas, por lo que se recomienda evitar maniobras de sobrepaso y la obligatoriedad del uso de cadenas para la nieve.