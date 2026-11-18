El proyecto contempla recursos por 11,4 billones de pesos y gastos por 11,1 billones, con un superávit financiero estimado en 200.000 millones de pesos y un fuerte destino de fondos en infraestructura.

La Legislatura de Neuquén aprobó este miércoles en general el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 2027, enviado por el gobernador Rolando Figueroa . Tiene superávit fiscal de 200 mil millones de pesos y hace foco en la inversión pública como herramienta para reducir el déficit de infraestructura. El proyecto prevé ingresos por 11,4 billones de pesos y gastos por 11,1 billones.

El presupuesto contempla una inversión prevista de 1.800 millones de dólares en 745 obras durante 2027. El plan vial provincial, por ejemplo, concentrará el 27,6 por ciento de la inversión en infraestructura, mientras que la generación y distribución de energía representará el 20,4 por ciento.

También se prevén inversiones superiores a los 324.000 millones de pesos para obras de Educación, Cultura y Deportes, además de partidas destinadas a agua y saneamiento, vivienda y urbanización.

Entre los proyectos se destaca la construcción de ALIVILLA, una línea de alta tensión de 90 kilómetros que permitirá conectar Villa Traful y Villa La Angostura al sistema argentino de interconexión.

El presupuesto también contempla los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de servicios de Salud, Educación y Seguridad.

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