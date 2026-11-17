Detectaron cierta irregularidad, lo detuvieron en un procedimiento y le encontraron droga entre su ropa.

En medio de un procedimiento policial, detectaron que un joven en bicicleta llevaba 29 envoltorios de cocaína escondidos en una media.

El joven circulaba en bicicleta, durante la tarde de este martes, en inmediaciones de las calles Pasaje Valentina y José Ávila, pero no pasó desapercibido para los que estaban a cargo del procedimiento, algo les llamó la atención a los policías de la Comisaría 44 de Valentina Sur .

A través de un procedimiento realizado esta tarde, al que se sumó la intervención del personal de la División Antinarcóticos y permitió constatar que los envoltorios contenían clorhidrato de cocaína. Elementos que fueron secuestrados durante el procedimiento.

El episodio tuvo lugar donde efectivos policiales y personal de Tránsito llevaban adelante la identificación de un hombre que circulaba en bicicleta.

Quedó en libertad

Los policías obervaron que el sospechoso llevaba oculto entre sus pertenencias varios envoltorios en el interior de una media, además de otros elementos que llamaron la atención del personal interviniente.

Ante esta situación, procedieron a convocar a efectivos de Antinarcóticos, quienes realizaron las pruebas correspondientes. "El análisis confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 10 gramos, distribuidos en 29 envoltorios", confirmaron desde la Policía Provincial.

Asimismo, durante el procedimiento se constató que el hombre llevaba dinero en efectivo, que también quedó sujeto a las diligencias correspondientes.

Omar Novoa

Por disposición de la Fiscalía de Narcocriminalidad, se ordenó el secuestro de los elementos y la notificación al involucrado por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes.

Señalaron que, una vez finalizadas las actuaciones, el hombre continuó en libertad ambulatoria, aunque quedó "supeditado a la causa judicial".

Imputado por vender droga mientras "cumplía" prisión domiciliaria por narcotráfico

Un allanamiento realizado el 10 de noviembre de 2026 en una vivienda del barrio Valentina Sur de Neuquén dejó a dos hombres bajo la lupa por el manejo de un kiosco narco. Lo impactante fue que uno de ellos incluso ya tenía una condena en el fuero federal por delitos relacionados con la venta de drogas y cumplía prisión domiciliaria.

En base a la evidencia recolectada, la fiscal del caso Paula Yerfino, junto al asistente letrado José Luis Linares, formuló cargos a los dos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Además, solicitó que el que tiene la condena, permanezca detenido en una comisaría, y que el otro cumpla prisión preventiva domiciliaria. Sin embargo, el juez de garantías que dirigió la audiencia dispuso que ambos cumplan la medida bajo modalidad domiciliaria, con controles electrónicos y policiales.

Los vecinos del loteo Los Damascos ubicado en Valentina Sur Rural exigen más seguridad.

La imputación comprende a un hombre identificado por sus iniciales L.A.M., a quien Yerfino le atribuyó tener bajo su poder 20 gramos de cocaína distribuidos en 44 envoltorios, con fines de comercialización.

En el mismo procedimiento se secuestraron $1.582.300 en efectivo, tres dispositivos de cobro electrónico, dos balanzas de precisión, dos máquinas para contar billetes, recortes de nylon y diez teléfonos celulares.

Además, se le atribuyó la tenencia ilegal de un arma de fuego calibre 22, apta para el disparo y sin autorización legal.

En tanto, a C.I.H. se le atribuyó tener 5,98 gramos de cocaína distribuidos en 11 envoltorios, también con fines de comercialización. En el departamento ubicado en un sector accesorio de la vivienda principal se encontraron, además, una balanza y un cuaderno con anotaciones vinculadas a la compraventa de estupefacientes.

Por estos hechos, la fiscal del caso calificó la conducta de L.A.M. como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. En el caso de C.I.H., la calificación fue tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, Yerfino sostuvo que existía riesgo de fuga y destacó especialmente la situación de L.A.M., quien ya había sido condenado en el fuero federal por comercialización de estupefacientes y cumplía esa pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.