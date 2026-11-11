Preocupación en Valentina Sur: siguen los tiros y un vecino estuvo a punto de ser baleado

Un motociclista efectuó tres disparos a las 3:58 de la madrugada contra unas viviendas. El antecedente frente al Jardín 27 y el crimen de Rodrigo Campos.

El barrio Valentina Sur continúa registrando abusos de armas y temor a realizar denuncias. En la madrugada del lunes un vecino estuvo a punto de ser alcanzado por una bala cuando estaba en el frente de su casa. La situación de violencia no escaló al punto de lamentar personas heridas o muertas pero hay casos que ya marcaron a fuego a la comunidad.

El episodio se conoció a partir de la difusión de un video en redes sociales que volvió a poner en alerta a los vecinos. Las imágenes permiten reconstruir una secuencia que ocurrió a las 3:58 de la madrugada: un hombre estaba en la vereda, junto a su auto, cuando escuchó el fuerte ruido del motor de una moto que avanzaba a toda velocidad.

Al pasar por el sector de viviendas, el motociclista efectuó tres disparos . La reacción del vecino fue inmediata: se agachó y buscó refugio junto al vehículo para evitar quedar expuesto. Una de las balas pasó a unos tres metros de donde se encontraba.

Los vecinos del loteo Los Damascos ubicado en Valentina Sur Rural exigen más seguridad.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, el hombre decidió no realizar la denuncia por temor a posibles represalias. El episodio vuelve a poner de manifiesto una de las dificultades que atraviesa el barrio: vecinos que conviven con situaciones de violencia, pero que prefieren no acudir a las autoridades por miedo a quedar expuestos.

La preocupación se mantiene incluso después de las reuniones que se realizaron con autoridades y de los reclamos impulsados por distintos sectores de la comunidad. Los disparos siguen formando parte de una realidad que altera la tranquilidad de quienes viven en Valentina Sur.

Un tiroteo a metros del Jardín 27 y la suspensión de clases

Uno de los episodios más recientes que generó alarma en el barrio ocurrió durante una persecución policial que terminó con disparos a escasos metros del Jardín 27. En ese momento había alrededor de 15 niños en el patio de la institución, junto a docentes y familias.

La situación obligó al personal a activar los protocolos de resguardo y trasladar rápidamente a los chicos hacia el interior del edificio. Si bien ninguno resultó herido, el impacto emocional fue importante y varias familias manifestaron que sus hijos tenían miedo de regresar a clases.

La preocupación llegó incluso a modificar el funcionamiento de la institución. Las familias reclamaron mayor protección y la construcción de un paredón perimetral, una obra que esperan desde hace aproximadamente cuatro años. Actualmente, el establecimiento cuenta con un cerco de obra y sectores de alambre tejido.

"Los niños tienen miedo", fue el testimonio que resumió el estado de ánimo de las familias después de aquella jornada. Los padres realizaron un abrazo simbólico al jardín para exigir respuestas y advirtieron que no quieren que la inseguridad termine condicionando la asistencia de los chicos. El reclamo también alcanzó a otros espacios educativos y recreativos del sector, como el CEF, la Escuela 223 y la Escuela 245.

El asesinato de Rodrigo Campos, un quiebre para la comunidad

La violencia armada también dejó una de las heridas más profundas en Valentina Sur con el asesinato de Rodrigo Campos, el joven de 19 años que murió el 6 de abril, en medio de un ataque a tiros contra un carrito de comidas ubicado frente a la casa de su prima, en un presunto ataque narco.

De acuerdo con la investigación, dos personas atacaron el lugar en el marco de una disputa entre bandas que se enfrentaban por el control del barrio. Rodrigo quedó en medio del tiroteo y recibió heridas que terminaron provocando su muerte.

El crimen impactó especialmente en la comunidad educativa del CPEM 49, donde el joven tenía amigos y compañeros. La directora de la institución, Alejandra Lanza, describió lo sucedido como un punto de inflexión: "La muerte de Rodrigo fue un quiebre".

Impulsan el pedido de la pena máxima para los imputados por el asesinato de Rodrigo Campos, joven estudiante del CPEM 49 de Valentina Sur.

A partir de ese hecho, la escuela impulsó actividades junto con otras instituciones y estudiantes para recordar al joven y plantear un mensaje contra la violencia. Una de las iniciativas fue la realización de murales en su memoria, bajo una consigna que buscó expresar el dolor de la comunidad y la necesidad de que no haya otro caso similar.

"Valentina sufre tiroteos en cualquier momento del día y a veces sentimos que la escuela es una isla dentro de esa realidad", había advertido Lanza al describir el contexto en el que trabajan diariamente.

La directora también había señalado que los episodios violentos no representan a la mayoría de los habitantes del barrio, donde viven familias trabajadoras y jóvenes con proyectos de vida que buscan desarrollarse en un entorno que no esté atravesado por los enfrentamientos.

El nuevo episodio, con un vecino que tuvo que arrojarse al piso para evitar una bala, vuelve a exponer una preocupación que persiste en Valentina Sur: los disparos no cesan y el miedo a denunciar también forma parte del problema.