Preocupan los robos en Cumelén: un video captó a un delincuente que trepó las rejas y se metió a un patio

Una joven que trabaja en el sector afirmó que han robado en viviendas particulares y en comercios. El último robo fue el domingo, el cual quedó captado por las cámaras de seguridad.

Una joven denunció una ola de robos que se viene incrementando desde hace algunos años en una calle de la ciudad de Neuquén y que tuvo su último episodio el domingo por la madrugada . Desde viviendas particulares hasta comercios, los ladrones se aprovechan de cualquier circunstancia para apropiarse de objetos de valor o insólitos objetos, como luces led.

Una de las damnificadas de esta seguidilla delictiva dialogó con LM Neuquén y contó que se trata de la calle Santa María al 300 aproximadamente , una zona muy tranquila durante el día, pero la cual se convierte en un objetivo fácil para los delincuentes durante la noche.

Sin embargo, desde hace un tiempo los vecinos se vienen organizando para identificar a cada una de las personas sospechosas que merodean por el sector a través de sus cámaras de seguridad y, de esta manera, tomar recaudos. En este caso, la joven -harta de este tipo de situaciones- decidió hacer público un video del último robo perpetrado con la esperanza de que la Policía de la capital neuquina tome cartas en el asunto.

"El último robo fue el domingo alrededor de la 1.40 de la madrugada. Un hombre trepó las rejas de un consultorio, se metió al patio y arrancó las luces led. En menos de un minuto ya había saltado nuevamente hacia la vereda para emprender la huida", detalló.

Anterior a este hecho, también robaron una manguera en el mismo lugar y durante el verano pasado robaron tres veces seguidas en un local de indumentaria. "Les rompieron los vidrios y se llevaron mercadería. En casas familiares se han llevado bicicletas y otros objetos", indicó.

En cuanto al episodio del domingo, la joven explicó que -según pudieron ver a través de las cámaras de seguridad- el sujeto tenía puesto un mameluco refractario, gorra y guantes. "También se observa que tiene barba. La idea de difundir el video también tiene como objetivo identificar a esta persona y que la Policía pueda hacer algo al respecto", agregó.

"En la misma calle ya robaron muchas veces. Hoy es uno, pero mañana le puede tocar a cualquier otro vecino. Es realmente indignante, sea lo que sea que se lleven, da mucha bronca", expresó, indignada. Si bien la denuncia policial ya fue realizada, todavía no se pudo dar con el ladrón.

Una zona corrompida

En 2025, una construcción paralizada en Santa María y Juan B. Justo -a tres cuadras de la zona afectada recientemente- fue foco de preocupación por la presencia de personas en situación de calle y hechos de violencia.

Una vecina había comentado en ese momento que la obra llevaba años sin actividad y nunca contó con un sereno o medidas de seguridad: “Al principio no había nadie, pero después empezaron a aparecer ocupantes y, si bien antes no generaban problemas, desde hace un tiempo la situación cambió”.

Sebastián Fariña Petersen

El principal foco de alarma fue un hombre que frecuenta una parroquia cercana para pedir ayuda, pero que luego había empezado a tener actitudes agresivas.

De esta manera, el miedo se instaló en aquel entonces en los alrededores del edificio y muchos vecinos, especialmente personas mayores, optaron por evitar transitar por allí.