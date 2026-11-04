Intento de robo y "parkour" de motochorros en pleno centro: saltó por encima de un policía y logró escapar

Los delincuentes ingresaron a un edificio del centro de Neuquén para intentar robar una moto. La cámara de seguridad captó la secuencia.

El plan parecía sencillo: entrar al estacionamiento de un edificio del centro neuquino, cortar la cadena de una moto y escapar. Sin embargo, el intento de robo terminó convertido en una secuencia tan insólita como indignante, con herramientas que no podían abrir, retos entre los propios delincuentes y una fuga que tuvo una increíble demostración de parkour.

Las imágenes de una cámara de seguridad registraron parte de la secuencia que fue difundida por Rigo Castaño. Los protagonistas fueron dos motochorros que llegaron a bordo de una moto hasta un edificio ubicado en una zona del centro oeste donde hace apenas un par de semanas se había registrado otro episodio de características similares.

Una vez en el lugar, lograron forzar el portón de ingreso y entraron al edificio. Mientras uno de ellos cumplía el papel de campana , el otro se dirigió al fondo para intentar cortar la cadena con una tijera cortacadenas.

Complicaciones y retos durante el intento de robo

Pero el procedimiento no resultó fácil para los delincuentes. Los hombres permanecieron más de diez minutos dentro del edificio y las imágenes muestran cómo uno de ellos tiene dificultades para manipular la herramienta de corte.

Por este motivo, se acerca al que está haciendo campana y le pide ayuda. El cómplice termina retándolo y haciéndole gestos para que vuelva a hacer su trabajo.

De esta manera, también le enseña al otro cómo abrir la tijera cortacadenas. Recién entonces continúan con el intento de robo cuando vuelve con las tijeras a realizar el corte de la cadena para llevarse una moto estacionada como botín.

La llegada de la Policía y un salto de parkour

Cuando finalmente se preparaban para escapar, apareció la Policía. La llegada de un patrullero con dos efectivos que se barajaron de inmediato desbarató el intento de robo, aunque no consiguió evitar que los dos sospechosos huyeran.

El primero en salir fue quien parecía liderar la maniobra porque esperaba con la moto. Sin dudarlo, subió y salió pisteando en sentido contrario a la calle.

Los policías advirtieron que podía haber otro delincuente dentro del edificio y avanzaron hacia la entrada. Entonces apareció el segundo motochorro, que antes no había podido usar el corta cadena y protagonizó una maniobra propia del parkour: saltó por encima de uno de los efectivos policiales y consiguió sortearlos a ambos.

La persecución continuó a pie pero el resultado fue el mismo. Los dos sospechosos lograron escapar. En el estacionamiento quedó la tijera cortacadenas que habían utilizado para intentar robar la moto. El registro de las cámaras permitió reconstruir los movimientos de los delincuentes, desde su llegada hasta la fuga.

Preocupación por el robo en estacionamientos de edificios

El episodio ocurrió en pleno centro de Neuquén y volvió a poner en escena una modalidad que preocupa a los vecinos: el ingreso de delincuentes a edificios para buscar moto y otros vehículos que quedan estacionados en espacios comunes.

Un episodio que hizo crecer la bronca de los vecinos fue la concreción del robo de una moto que también quedó registrado por una cámara de seguridad que permitió conocer cómo un grupo de delincuentes lograron ingresar al estacionamiento de un edificio de Sargento Cabral y Fotheringham.

En diálogo con LM Neuquén, la vecina damnificada, Daniela, relató el robo. Indicó que tuvo lugar el jueves alrededor de las 4 de la madrugada y que los cinco delincuentes huyeron con la moto de su marido.

De acuerdo a lo que se observa en las imágenes, los ladrones -que parecen ser adolescentes- analizaron bien los alrededores y hasta miraron hacia adentro del garaje para determinar si había algo que pudieran robar. Así, fueron y vinieron por las inmediaciones, hasta que finalmente algunos se pusieron a forcejear con el portón, mientras otros hacían de campana.

De esta manera, lograron abrirlo y luego, en pocos minutos, encendieron la moto del marido de Daniela, a bordo de la cual huyó uno de ellos, mientras que los demás lo siguieron corriendo hasta perderse.

Toda esta secuencia quedó registrada tanto por las cámaras internas del edificio, como por las de una vecina de la vereda de enfrente, desde la cual se observó cada segundo desde la llegada de los delincuentes hasta el escape.