La Justicia extendió la detención por cuatro meses mientras se prepara la audiencia en la que se definirá la pena por el homicidio ocurrido en noviembre de 2025.

Prorrogaron la prisión preventiva del hombre que apuñaló por la espalda a un joven y lo dejo morir en la calle

La Justicia resolvió que Héctor Gabriel Mercado continúe detenido por el homicidio de Cristian Alejandro Queupán , ocurrido en la ciudad de Neuquén. El hombre ya fue declarado penalmente responsable por el crimen y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial para determinar la condena que deberá cumplir.

La decisión fue adoptada este lunes, durante una audiencia de revisión de medidas cautelares. Allí, la asistente letrada de la fiscalía, Agustina Jarry, solicitó que la prisión preventiva se extendiera por otros seis meses, al considerar que todavía existen riesgos procesales que justifican que Mercado permanezca detenido.

Entre los argumentos presentados, la representante del Ministerio Público Fiscal señaló que continúa vigente el peligro de fuga y que ese riesgo se incrementó a partir del avance de la causa. En particular, sostuvo que la situación procesal del acusado cambió luego de que un tribunal lo declarara responsable por el homicidio y todavía reste establecer cuál será la pena.

Mercado fue declarado penalmente responsable como autor del delito de homicidio simple, previsto en los artículos 79 y 45 del Código Penal. Sin embargo, el proceso todavía no llegó a su etapa final, ya que debe realizarse el juicio de determinación de la pena, instancia en la que se establecerá cuántos años de prisión deberá cumplir.

Claudio Espinoza

Luego de escuchar los argumentos de la fiscalía, el juez de garantías Luciano Hermosilla resolvió hacer lugar al pedido y mantener la prisión preventiva, aunque por un período inferior al requerido.

En lugar de los seis meses solicitados por Jarry, el magistrado dispuso que Mercado permanezca detenido durante cuatro meses más. Según consideró, ese plazo resulta suficiente para llevar adelante el juicio de determinación de la pena y permitir que se resuelvan las eventuales instancias de impugnación.

La resolución busca garantizar que permanezca a disposición de la Justicia durante una etapa clave de la causa, en la que se definirá la sanción correspondiente por el homicidio.

La fiscalía indicó que el acusado corrió a la víctima desde su casa y la apuñaló por la espalda. María Isabel Sánchez

Cómo fue el crimen de Cristian Queupán

El homicidio ocurrió el 1 de noviembre de 2025, en plena calle del barrio Don Bosco, de la ciudad de Neuquén. De acuerdo con la acusación que sostuvo el Ministerio Público Fiscal durante el juicio, Mercado persiguió a Queupán y lo atacó con un arma blanca cuando la víctima se retiraba del lugar.

La agresión fue por la espalda y le provocó una lesión que derivó en una hemorragia interna masiva. Como consecuencia de las heridas sufridas, Queupán murió.

La investigación permitió reconstruir que, después de cometer el ataque, Mercado escapó del lugar y cambió las prendas de vestir que llevaba puestas. Estos elementos formaron parte de la acusación presentada por la fiscalía durante el debate oral.

Finalmente, un tribunal analizó las pruebas y los testimonios incorporados durante el juicio y declaró penalmente responsable a Mercado por el delito de homicidio simple. Con la resolución adoptada, la causa avanza hacia una nueva instancia: la audiencia en la que se determinará la cantidad de años de prisión que deberá cumplir por el asesinato de Queupán. Hasta entonces, permanecerá detenido bajo prisión preventiva.