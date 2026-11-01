Turistas denunciaron el robo de sus tarjetas y cuatro extranjeros cayeron: qué se sabe.

Tras la denuncia del robo de tarjetas de crédito por parte de turistas, cuatro extranjeros fueron puestos bajo custodia en el paso fronterizo Cardenal Samoré.

Este sábado personal de la comisaría 28° de Villa La Angostura recibió la denuncia de una pareja de turistas por el robo de dos tarjetas de crédito en un comercio de la localidad. Los datos que brindaron permitieron iniciar un operativo de búsqueda que permitió identificar a cuatro personas en otro establecimiento.

El operativo se realizó mediante el seguimiento del sistema de Monitoreo Urbano, que logró la identificación de tres mujer y un hombre de nacionalidad chilena .

Durante las averiguaciones se determinó que una de las personas identificadas no registraba ingreso formal al país por pasos fronterizos habilitados. Ante esta irregularidad, se le dio rápida intervención a la Dirección Nacional de Migraciones para que tomara cartas en el asunto.

A pesar de que las tareas investigativas no lograron establecer la vinculación de estas personas con el robo denunciado por los turistas, la autoridad migratoria dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes para regularizar su situación.

Finalmente, durante la madrugada, efectivos de Gendarmería Nacional trasladaron bajo custodia a las cuatro personas hacia el paso fronterizo Cardenal Samoré, donde quedaron formalmente a disposición de las autoridades correspondientes.

Cayó otro ladrón de vehículos estacionados: lo atraparon in fraganti

Un rápido y eficaz procedimiento policial llevado a cabo durante la noche del jueves evitó el robo de un vehículo en la zona norte de la ciudad de Neuquén. El hecho ocurrió en el sector de estacionamiento del Club Alta Barda, cuando personal de la Comisaría 4° logró detener a un sujeto, quien fue sorprendido en pleno intento de forzar la cerradura de una camioneta estacionada dentro del establecimiento deportivo.

Fuentes policiales informaron que la intervención comenzó cuando un efectivo policial, que cumplía un servicio de consigna preventiva y patrullaje en las inmediaciones del lugar, advirtió la presencia sospechosa de un hombre merodeando entre los rodados. Al aproximarse sigilosamente para evaluar la situación, el agente constató que el sujeto ya había provocado daños visibles en el mecanismo de la cerradura de la puerta delantera del vehículo.

Al percatarse de la presencia del uniformado, el individuo emprendió de inmediato la fuga a pie con la intención de escapar hacia las calles aledañas. En medio de la huida, además, intentó desprenderse de los elementos incriminatorios, descartando en el suelo un destornillador, herramienta con la cual habría dañando el sistema de apertura de la camioneta pickup.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Comisaría, donde se le iniciaron las actuaciones correspondientes por tentativa de robo y daños. En paralelo, el personal interviniente logró contactar al propietario de la camioneta para informarle de la situación e invitarlo a formalizar la denuncia penal de manera oficial.