Así será la visita de Milei en Neuquén: presidencia confirmó horarios y agenda

El presidente de la Nación visitará este sábado la provincia para la inauguración de un templo evangélico junto a Karina Milei. Los detalles de la recorrida.

Milei participará de la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia Jesus es Rey.

El presidente Javier Milei visitará este sábado 31 de octubre la provincia de Neuqué n, donde participará de la inauguración del nuevo auditorio de la i glesia Jesús es Rey. Desde Presidencia de la Nación confirmaron la agenda oficial del mandatario.

De acuerdo con el cronograma difundido, Milei arribará al Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón por la tarde, donde será recibido por el gobernador Rolando Figueroa .

Será el primer encuentro previsto en la agenda de una visita que tendrá una duración de poco más de una hora y media en territorio neuquino.

La actividad central se desarrollará en el nuevo auditorio Jesús es Rey, donde el jefe de Estado participará del acto inaugural y brindará unas palabras ante los presentes.

A qué hora llega Javier Milei a Neuquén

Según la información oficial, el presidente partirá hacia Neuquén a las 17:30 de este sábado. Se espera que su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón se produzca a las 19:10.

Allí será recibido por el gobernador Rolando Figueroa. Posteriormente, a las 19:20, Milei tiene previsto arribar al nuevo auditorio de la iglesia Jesús es Rey.

En el lugar lo recibirán los pastores Hugo Márquez y Matías Riffo, quienes serán los anfitriones de la actividad.

La presencia del presidente estará vinculada específicamente con la inauguración del espacio religioso, que tendrá lugar a partir de las 19:30.

De acuerdo a lo programado, Milei brindará unas palabras ante las autoridades y los asistentes. Luego se realizará una oración y bendición dirigida al presidente y a las autoridades presentes.

Este último momento estará a cargo de los pastores y de representantes de ACIERA y COMFEBA, organizaciones religiosas que también formarán parte de la ceremonia.

Claudio Espinoza

El regreso de Milei a Buenos Aires

Concluida la inauguración, el mandatario regresará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la misma noche del sábado.

La salida del vuelo presidencial está prevista para las 20:45, mientras que el arribo a la Aerostación Militar Aeroparque se encuentra programado para las 22:25.

Presencias

La inauguración del templo evangelista está previsto para las 19 y, junto con el presidente, arribarán a Neuquén la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y otros representantes del espacio libertario. La convocatoria se extendió a miembros de ACIERA, la alianza de iglesias evangélicas de la que Hugo Márquez es vicepresidente.

Habrá dos jornadas, una la de este sábado y otra el domingo 1, que marcarán el inicio de una nueva etapa para la congregación.

El diseño del edificio propone una disposición en hemiciclo para acercar a los asistentes al escenario. A diferencia de otros templos, el interior no tendrá imágenes, retratos de pastores ni ornamentaciones doradas.

La nueva sede reemplazará al histórico templo de calle Roca 445, donde la congregación celebró su último culto el 4 de octubre.

¿Cómo se financió el templo?

Según explicó Hugo Márquez a LM Neuquén, la construcción se financió con ofrendas de la congregación, sin préstamos bancarios ni endeudamiento.

El nuevo edificio está ubicado en calle J. J. Lastra 3100, frente a la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON), y contempla un auditorio con capacidad para 4.000 personas sentadas, aunque en esta primera etapa estarán habilitadas 2.500 plazas.

El nuevo templo de Jesús es Rey tendrá una capacidad para 4 mil personas sentadas.

La obra se levantó sobre un predio de 8.000 metros cuadrados que la iglesia adquirió en 2009. La piedra fundamental se colocó en 2012 y, desde entonces, se construyeron unos 6.600 metros cuadrados, incluidos los 2.500 destinados al auditorio.

Uno de los aspectos más destacados es su estructura: una doble viga metálica de 55 metros de largo y cinco metros de alto sostiene la cubierta curva del edificio.

Jesús es Rey tiene más de un siglo de presencia en Neuquén y el año próximo cumplirá 90 años como congregación organizada. De su trayectoria también surgió AMEN, la mutual que cuenta con un colegio y que tuvo un recordado servicio de ambulancias.