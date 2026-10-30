La dramática historia de la argentina que murió en el choque de trenes de alta velocidad en España

La joven tenía 32 años y viajaba en el vagón 7 de una de las formaciones que protagonizaron el brutal impacto.

Un AVE de Renfe impactó contra un tren de Iryo que estaba detenido en Urda, en la provincia de Toledo.

Tras el choque de trenes de alta velocidad en España que dejó hasta ahora 69 muertos , la Cancillería confirmó la muerte de una ciudadana argentina. La víctima argentina fue identificada como Ana Martina Conte Grand , una podóloga sanjuanina de 32 años. Su hermano Zacarías viajaba con ella y sobrevivió al siniestro, aunque debió ser trasladado al Hospital de Toledo.

Con el paso de las horas se fueron conociendo detalles acerca de la mujer argentina que falleció trágicamente en el accidente. Ana Martina Conte Grand había viajado a España junto a sus padres para conocer al bebé de su hermano mayor, nacido hacía cuatro meses.

La visita familiar quedó atravesada por el choque de trenes en el que viajaba con Jeremías, quien sobrevivió y fue hospitalizado.

La sanjuanina, de 32 años, estaba en el vagón 7 de una de las formaciones que colisionaron el miércoles 28 de octubre en Urda, en la provincia de Toledo. El recorrido unía Madrid con Andalucía.

Una visita familiar y una profesión compartida

El nacimiento del bebé había motivado el encuentro en España, donde Jeremías llevaba varios años viviendo. Martina y sus padres se habían trasladado para compartir tiempo con él y conocer al nuevo integrante de la familia, según los datos publicados por medios sanjuaninos.

Ana Martina Conte Grand había viajado a España con sus padres para conocer al bebé de cuatro meses de su hermano (Foto: Tiempo de San Juan)

Martina era licenciada en Podología, formada en la Universidad de Buenos Aires. Compartía la profesión con otro de sus hermanos, Zacarías, con quien había trabajado en un consultorio de San Juan y difundido su actividad a través de las redes sociales.

Integraba una familia de cuatro hermanos, entre ellos Lisandro, su mellizo. Su padre, Jorge, es médico neumonólogo, y su madre, Claudia, docente. Sus vínculos familiares y profesionales con San Juan quedaron reflejados en los mensajes que comenzaron a circular después del accidente.

Una amiga escribió en Facebook: “¡Te amo con la vida Martina! Siempre fuiste luz, fuiste una persona maravillosa, mi amiga de mi alma”. En Instagram, Constanza, una compañera de la facultad, recordó los planes pendientes: “Teníamos un reencuentro que planear... Tantas cosas por hacer”.

Jeremías sobrevivió y quedó bajo observación médica

Los dos hermanos viajaban juntos cuando se produjo la colisión. Jeremías fue trasladado al Hospital de Toledo, donde recibió atención por las lesiones sufridas en el impacto.

Según fuentes de su entorno citadas por 0264Noticias, tenía fracturas en dos costillas y en la escápula derecha, además de una fisura en una vértebra cercana al cuello y cortes.

Jeremías Conte Grand, el hermano de Ana Martina, sobrevivió al choque y fue hospitalizado en Toledo con fracturas (Foto: 0264 Noticias)

La actualización publicada el jueves indicó que estaba estable, fuera de peligro y con evolución favorable. Su recuperación requería que siguiera internado y bajo observación, mientras sus allegados aguardaban información sobre Martina.

La identificación de las víctimas y el balance oficial

La Cancillería argentina informó que había una víctima argentina fallecida, sin dar su nombre en el comunicado difundido públicamente. Esa comunicación, por sí sola, no despejó las dudas que los familiares de Martina expresaron ante los medios de San Juan.

Este viernes, el Gobierno de Castilla-La Mancha mantuvo el balance en 69 fallecidos y 39 personas hospitalizadas. De los pacientes atendidos en hospitales de la región, 71 ya habían recibido el alta. La cifra de 74 muertos que había aparecido en la web de la comisión investigadora fue rectificada.

Las autoridades de España continúan con las tareas de identificación y las comunicaciones a las familias. El accidente involucró a un AVE de Renfe y una formación de Iryo que circulaban hacia Sevilla; las causas y las responsabilidades seguían bajo investigación.