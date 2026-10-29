Sus hijos le contaron que fueron abusados, llegaron a juicio y el jurado declaró culpable a un pariente

Los hechos ocurrieron en diferentes domicilios de Neuquén. El hombre identificado como E.E.C. ya tenía una condena anterior por abusar de otra niña.

Un jurado popular declaró culpable por unanimidad a E.E.C. por haber cometido abusos sexuales contra dos niñas y un niño de su entorno familiar. Las víctimas pudieron contarle a su mamá sobre los abusos que sufrieron y gracias a la denuncia de la madre el caso llegó a jucio.

La investigación estuvo a cargo de Solange Velázquez y llegó a juicio con el fiscal Maximiliano Breide Obeid. La querella institucional, que intervino en representación de las víctimas, estuvo a cargo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, mientras que el debate fue dirigido por el juez de garantías Raúl Aufranc.

Durante el juicio, la fiscalía probó que los hechos ocurrieron entre 2016 y 2023, en momentos en que las víctimas tenían entre 3 y 10 años. Los ataques fueron cometidos tanto en la vivienda familiar como en otros domicilios de la capital provincial.

Tras la declaración de responsabilidad emitida por los 12 integrantes del tribunal popular, en los próximos días la Oficina Judicial deberá fijar la fecha para la realización de la audiencia de juicio de cesura, en la cual se determinará la pena que le corresponderá cumplir al condenado.

Probaron los ataques sexuales cometidos contra tres niños en Neuquén

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, E.E.C. fue declarado responsable por abusar de un niño entre 2016 y 2017, y también, por hechos reiterados cometidos entre 2018 y 2023 contra una de las niñas mientras estaba bajo su cuidado, y un episodio registrado entre junio de 2022 y junio de 2023 contra otra niña.

La dinámica de los hechos atribuidos entre 2016 y 2017, se dio cuando el condenado llamó al niño a la habitación de la vivienda familiar y cometió el abuso.

En relación con una de las niñas, la acusación comprende hechos reiterados entre 2018 y 2023. Según la investigación, el imputado cometió los abusos cuando estaba a su cuidado, tanto en la vivienda familiar como en otros domicilios de familiares en la ciudad de Neuquén.

Los abusos sucedieron en tres viviendas de Neuquén capital. Omar Novoa

La acusación también incluye un episodio ocurrido entre junio de 2022 y junio de 2023, respecto de otra niña, también de corta edad. De acuerdo a lo indicado por Breide Obeid a LM Neuquén, las niñas y el niño le contaron a su mamá que sufrieron los abusos y la mujer hizo la denuncia.

Los delitos atribuidos a E.E.C. fueron abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, todos en calidad de autor y agravados por el vínculo, la guarda y la convivencia.

Luego de tres jornadas de debate y una hora de deliberación, el veredicto condenatorio de un jurado popular respaldó la teoría del caso.

Cabe destacar que E.E.C. llegó al debate detenido y cuenta con una condena previa a 11 años de prisión efectiva, impuesta en marzo de este año, por abusos sexuales cometidos contra otra niña de su entorno familiar.

Durante el alegato de apertura, Breide Obeid explicó que, según la teoría de la acusación, los abusos ocurrieron en el ámbito familiar y cuando el imputado se encontraba a solas con las víctimas. “Este tipo de situaciones, que son los abusos sexuales intrafamiliares, los autores no los cometen a la luz o a la vista de todos; al contrario, se amparan en la oportunidad de estar solos, de que no haya testigos”, sostuvo.