Día 4 de la Fiesta de la Confluencia 2027, cierre con folklore: uno por uno, la grilla completa de artistas

La jornada del domingo 21 de febrero tendrá un cierre de lujo, a puro folklore. Este miércoles se develó la grilla completa del evento.

La despedida definitiva de la Fiesta de la Confluencia estará a cargo del Chaqueño Palavecino.

El sábado 21 de febrero, la Fiesta de la Confluencia 2027 en Neuquén tendrá un cierre de lujo, con una programación dedicada al folklore y la música de raíz, estructurando una cartelera que enlaza la canción testimonial, la identidad patagónica y las leyendas más aclamadas de los festivales del país.

El segmento comenzará con Ernesto Guevara , cantautor y guitarrista que representa la vertiente acústica y comprometida de la música criolla, sosteniendo un repertorio de zambas, chacareras y poesía social reflejado en composiciones como Coplas del Camino y Tierra Madre. Inmediatamente después se presentará La Valenti, el proyecto de la compositora e intérprete neuquina Valentina Soria, quien aporta una mirada visceral e innovadora al cruzar la copla folclórica tradicional con el soul, el hip hop y las texturas electrónicas en obras como Bailanta y su disco Rienda Suelta.

La armonía vocal del norte argentino arribará de la mano de Ahyre , formación salteña nacida en 2019 que integra a exmiembros de Los Huayra. Conformada por Juan José Vasconcellos, Sebastian Giménez, Hernando Mónico, Federico Maldonado y Guido Bertini, la banda destaca por sus arreglos a cuatro voces y una refinada fusión entre zambas, huaynos y pop acústico, avalada por Premios Gardel y dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar 2024 gracias a piezas como La Luna y Cómplices.

El momento de mayor arraigo territorial lo protagonizará Marité Berbel, embajadora cultural indiscutida de Neuquén e hija del poeta Marcelo Berbel. Acompañada en escena por sus hijos Traful y Ayelén Berbel, la cantora neuquina custodia el cancionero de la meseta y los vientos patagónicos a través de ritmos originarios como el loncomeo y la chorrillera, recreando himnos inmortales como Quimey Neuquén, Amutuy Soledad y La Pasto Verde.

Hacia la medianoche, Soledad Pastorutti desplegará el torrente interpretativo que revolucionó el folclore a mediados de los años noventa. La artista de Arequito, respaldada habitualmente por su hermana Natalia Pastorutti en coros, recorrerá tres décadas de vigencia popular combinando chacareras, chamamés y baladas latinas mediante clásicos de alcance masivo como A Don Ata y Tren del Cielo.

La despedida definitiva del festival más convocante de la Patagonia estará a cargo del Chaqueño Palavecino, figura icónica de la fiesta campera y el monte salteño. Con su ensamble criollo de violines carperos, bombos legüeros y vestimenta gaucha tradicional, el cantor de Rancho El Ñato pondrá el broche final a puro baile con himnos populares como Amor Salvaje, La Ley y la Trampa y Don Amancio.

Fiesta de la Confluencia 2027, domingo 21 de febrero: la grilla completa

Ganador Pre Confluencia

Ernesto Guevara

Ganador Pre Confluencia

La Valenti

Ahyre

Marité Berbel

Soledad Pastorutti

Chaqueño Palavecino