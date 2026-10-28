Día 4 de la Fiesta de la Confluencia 2027, cierre con folklore: uno por uno, la grilla completa de artistas
La jornada del domingo 21 de febrero tendrá un cierre de lujo, a puro folklore. Este miércoles se develó la grilla completa del evento.
El sábado 21 de febrero, la Fiesta de la Confluencia 2027 en Neuquén tendrá un cierre de lujo, con una programación dedicada al folklore y la música de raíz, estructurando una cartelera que enlaza la canción testimonial, la identidad patagónica y las leyendas más aclamadas de los festivales del país.
El segmento comenzará con Ernesto Guevara, cantautor y guitarrista que representa la vertiente acústica y comprometida de la música criolla, sosteniendo un repertorio de zambas, chacareras y poesía social reflejado en composiciones como Coplas del Camino y Tierra Madre. Inmediatamente después se presentará La Valenti, el proyecto de la compositora e intérprete neuquina Valentina Soria, quien aporta una mirada visceral e innovadora al cruzar la copla folclórica tradicional con el soul, el hip hop y las texturas electrónicas en obras como Bailanta y su disco Rienda Suelta.
La armonía vocal del norte argentino arribará de la mano de Ahyre, formación salteña nacida en 2019 que integra a exmiembros de Los Huayra. Conformada por Juan José Vasconcellos, Sebastian Giménez, Hernando Mónico, Federico Maldonado y Guido Bertini, la banda destaca por sus arreglos a cuatro voces y una refinada fusión entre zambas, huaynos y pop acústico, avalada por Premios Gardel y dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar 2024 gracias a piezas como La Luna y Cómplices.
El momento de mayor arraigo territorial lo protagonizará Marité Berbel, embajadora cultural indiscutida de Neuquén e hija del poeta Marcelo Berbel. Acompañada en escena por sus hijos Traful y Ayelén Berbel, la cantora neuquina custodia el cancionero de la meseta y los vientos patagónicos a través de ritmos originarios como el loncomeo y la chorrillera, recreando himnos inmortales como Quimey Neuquén, Amutuy Soledad y La Pasto Verde.
Hacia la medianoche, Soledad Pastorutti desplegará el torrente interpretativo que revolucionó el folclore a mediados de los años noventa. La artista de Arequito, respaldada habitualmente por su hermana Natalia Pastorutti en coros, recorrerá tres décadas de vigencia popular combinando chacareras, chamamés y baladas latinas mediante clásicos de alcance masivo como A Don Ata y Tren del Cielo.
La despedida definitiva del festival más convocante de la Patagonia estará a cargo del Chaqueño Palavecino, figura icónica de la fiesta campera y el monte salteño. Con su ensamble criollo de violines carperos, bombos legüeros y vestimenta gaucha tradicional, el cantor de Rancho El Ñato pondrá el broche final a puro baile con himnos populares como Amor Salvaje, La Ley y la Trampa y Don Amancio.
Fiesta de la Confluencia 2027, domingo 21 de febrero: la grilla completa
Ganador Pre Confluencia
Ernesto Guevara
Ganador Pre Confluencia
La Valenti
Ahyre
Marité Berbel
Soledad Pastorutti
Chaqueño Palavecino
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