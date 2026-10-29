Un narco incorregible: tenía prisión domiciliaria y se armó un "kiosco" en San Patricio del Chañar

Por el último hecho, lo investiga la justicia provincial. Sin embargo, arrastra una condena del ámbito federal y ordenaron que sea trasladado a Senillosa.

El narco de El Chañar fue apresado la semana pasada en el marco de otra investigación por drogas.

Con escasas intenciones de cumplir las pautas establecidas por la justicia, algunos narcos reinciden en conductas que los ponen nuevamente bajo sospecha y terminan en un calabozo.

Uno de los condenados por infracción a la Ley 23.737 que quedó en el ojo de la tormenta en las últimas semanas es oriundo de la localidad de San Patricio del Chañar. Había sido beneficiado con la prisión domiciliaria por parte de la justicia federal por cuestiones familiares.

Sin embargo, el hombre, que arrastra varios procesos, no tardó en volver a las andadas y la División Antinarcóticos Vaca Muerta de la Policía neuquina lo detuvo durante un allanamiento realizado en el barrio Parque Industrial de El Chañar.

El allanamiento se desplegó la semana pasada, en horas de la noche, y el resultado fue muy positivo, con el secuestro de varias decenas de envoltorios con droga y la aprehensión de dos sospechosos.

En una de las propiedades allanadas, fueron secuestrados más de un kilo de drogas y casi 10 millones de pesos. Gentileza Policía del Neuquén

La novedad de la detención del hombre que tenía que cumplir con la prisión domiciliaria llegó a la justicia federal de esta capital y, sin demorarse, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la realización de una audiencia para ponerle fin al beneficio.

El trámite judicial se llevó a cabo este miércoles, a través de la plataforma Zoom, y con el narco siguiendo las instancias desde la Comisaría 13 de El Chañar.

Colaboración de fiscal neuquina

Asimismo, fue convocada la fiscal del caso Eugenia Titanti para conocer las circunstancias del último operativo que terminó con la detención del hombre.

En el inicio de la audiencia, la fiscal federal reclamó que el condenado, identificado como Alejandro Daniel Figueroa, permanezca preso y que se le revoque el beneficio otorgado. Entre otros argumentos, la representante de la parte acusadora remarcó que hay un peligro de fuga y que tiene que responder por otros procesos pendientes.

Los narcos de San Patricio del Chañar fueron investigados por el presunto manejo de cuatro puntos de venta de drogas.

Mientras tanto, la fiscal Titanti dio detalles de la nueva causa abierta en contra de Figueroa y de los resultados del allanamiento en su propiedad.

Todas opiniones contrarias a que conserve la domiciliaria

La asesora de Menores también fue convocada y según su opinión, no podía mantenerse el beneficio de la prisión domiciliaria.

En soledad, la defensora oficial fue la única que sostuvo que el hombre de El Chañar conserve la prisión domiciliaria e insistió en los motivos por los que se había fijado esa medida cautelar.

Rumbo a la cárcel de Senillosa

Frente al panorama descripto, el juez de Ejecución ordenó que se revoque el beneficio y que Figueroa sea trasladado al Complejo Penitenciario Federal 5 de Senillosa “para cumplir la pena de prisión oportunamente impuesta”.

De esta forma, el narco de El Chañar deberá cumplir el castigo ya impuesto por la justicia federal y aguardar lo que suceda con el nuevo proceso en su contra impulsado por el MPF de la justicia provincial. Durante el fin de semana, se le formularon cargos por el delito de comercio de estupefacientes en calidad de coautor.

Según la investigación del MPF, Figueroa y otra persona habrían comercializado estupefacientes al menudeo, de manera conjunta y coordinada, al menos entre el 15 y el 23 de octubre de 2026, desde una vivienda del barrio Parque Industrial de El Chañar.