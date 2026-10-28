Presentaron un ambicioso plan que apunta a refaccionar 77 comisarías neuquinas

La iniciativa se denomina "Construir Seguridad" y fue anunciada por el gobernador Rolando Figueroa. Asimismo, se buscará facilitar el acceso a la vivienda de los efectivos policiales.

El gobernador Rolando Figueroa destacó que la inversión no se limita a la refacción de comisarías sino que contempla otras iniciativas para reforzar la seguridad.

En el marco de un ambicioso plan, el gobernador neuquino Rolando Figueroa anticipó una destacada inversión para refaccionar un total de 77 dependencias policiales en toda la provincia. Además, la iniciativa que se denomina “Construir Seguridad”, contempla la incorporación de más patrulleros, indumentaria para los agentes y herramientas tecnológicas.

El anuncio se realizó este miércoles, con la participación del ministro del área, Matías Nicolini. El objetivo principal es mejorar las condiciones en las que trabaja el personal, ampliar la capacidad operativa y brindar una mejor atención a los vecinos.

El programa comprende intervenciones e incluye obras iniciadas, edificios relevados y trabajos previstos con distintos niveles de avance. La ejecución se articula con las áreas de Infraestructura, Obras Públicas y otras áreas del Estado provincial.

“Nosotros creemos que este plan forma parte de cuidar a quienes nos cuidan”, afirmó Figueroa.

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El gobernador explicó que las mejoras edilicias forman parte de una política más amplia, que incluye la incorporación de móviles, vehículos blindados, motos, chalecos, dispositivos menos letales y herramientas tecnológicas para el trabajo cotidiano. También planteó la necesidad de seguir elevando la formación policial, tanto para mejorar la protección de la ciudadanía como para ampliar las herramientas profesionales de los agentes.

En ese sentido, anunció que solicitó al ministerio de Infraestructura que el programa Neuquén Habita contemple especialmente la posibilidad de acceso a la vivienda para integrantes de la Policía.

“La Policía nuestra es la mejor policía del país, es una policía honesta, es una policía transparente. Si existe alguien que comete un ilícito, automáticamente es excluido”, subrayó.

La positiva lucha contra el narcomenudeo

Durante su mensaje, Figueroa valoró el trabajo policial contra el narcomenudeo y la participación ciudadana a través de las denuncias, incluidas las realizadas mediante código QR. Sostuvo que la articulación con la Justicia permitió acelerar procesos y que las acciones contra este delito deben sostenerse con el acompañamiento de los vecinos.

“Todo, absolutamente todo, se logra en equipo. No se puede valorar ninguna acción positiva en la sociedad si no se trabaja en equipo. Son muchas las partes que intervienen, pero la fundamental es la Policía del Neuquén”, señaló Figueroa y enfatizó: “Quiero rescatar particularmente el trabajo de la Policía del Neuquén en la lucha contra el narcomenudeo. No puede pasar desapercibido el gran trabajo que está realizando nuestra Policía. Hemos tomado una decisión política que fue acompañada por los legisladores, los intendentes y, fundamentalmente, por los ciudadanos”.

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El gobernador planteó que la seguridad no depende únicamente de la tarea policial y vinculó la prevención con la inversión en educación, salud, cultura y deporte. Según señaló, las políticas públicas y la presencia del Estado en los barrios contribuyen a construir mejores condiciones de convivencia y a reducir situaciones que luego demandan intervención policial.

Trabajar contra la violencia de género

Uno de los tramos centrales del discurso del gobernador estuvo dedicado a la respuesta policial frente a la violencia contra las mujeres. Figueroa pidió prestar especial atención a la forma en que se reciben las denuncias y remarcó que el aumento de las presentaciones registradas no debe interpretarse automáticamente como un incremento de los hechos, sino que también puede reflejar una mayor disposición y capacidad para denunciar.

En este sentido sostuvo: “Yo les pido, por favor, que le prestemos especial atención a este tema: Mujer que va a hacer la denuncia, hay que tomar inmediatamente esa denuncia, y hay que activar todo el protocolo de violencia contra la mujer. Tenemos que ser una provincia distinta, tenemos que enfocarnos, tenemos las herramientas, tenemos la oportunidad, pero lo que es más importante aún es que tenemos el equipo”.

Figueroa también señaló que la normativa policial fue modificada durante su gestión y recordó que la legislación anterior no contemplaba adecuadamente a las mujeres policías. El planteo vinculó la mejora de las condiciones de trabajo con la necesidad de contar con instituciones preparadas para atender a toda la comunidad, con perspectiva de derechos y procedimientos claros.

Una estrategia integral

Por su parte, el ministro Nicolini explicó que Construir Seguridad integra una estrategia provincial con tres ejes: fortalecimiento policial, modernización de la seguridad y mejora de la infraestructura. Señaló que más del 73 por ciento de los recursos invertidos en seguridad durante la gestión se destinaron a proteger al personal policial y sostuvo que el nuevo plan incorpora el bienestar cotidiano de los agentes como una dimensión central.

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El ministro indicó que el programa se desarrollará en todas las regiones y que las intervenciones se definirán según las necesidades de cada edificio. Entre las obras mencionadas figuran la nueva comisaría del barrio Z1, la Comisaría 52 de Centenario -ya inaugurada- y la próxima puesta en funcionamiento de la comisaría cuarta de Alta Barda. En este último sector también se proyecta una nueva dependencia de la División Antinarcóticos.

Infraestructura para la meseta

Nicolini destacó además el desarrollo de nuevas instalaciones policiales, como el complejo de la meseta, que prevé reunir una comisaría, un cuartel de bomberos y otras dependencias para mejorar la respuesta y la atención a los vecinos. A estas acciones se suman las ampliaciones penitenciarias que permitirán incrementar la capacidad para alojar personas privadas de su libertad y aliviar la tarea de las comisarías, para que puedan concentrarse en sus funciones de prevención, recepción de denuncias y trabajo operativo.

El ministro reconoció que en distintas dependencias se encontraron problemas edilicios graves y servicios deficientes. Mencionó, entre otros ejemplos, la necesidad de intervenir en edificios históricos y de garantizar espacios sanitarios adecuados para las mujeres que integran la fuerza. “Ustedes se merecen respeto, ustedes se merecen dignidad y ustedes se merecen las mejores condiciones para poder llevar adelante su trabajo”, expresó.

Con este plan provincial se contemplan refacciones integrales, renovación de instalaciones sanitarias, mejoras en baños y vestuarios, climatización y reorganización de los espacios de trabajo y atención al público. Durante la presentación se señaló que las condiciones edilicias de algunas dependencias arrastraban problemas históricos, entre ellos deficiencias en los servicios, cloacas y espacios adecuados para el personal femenino.

"Los invito a que protejamos a nuestros ciudadanos"

En el acto de este miércoles estuvieron presentes la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli; la ministra de Educación, Soledad Martínez; la diputada nacional Karina Maureira; la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina; el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido; y la jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini. También participaron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres; el jefe de la Policía provincial, comisario general Carlos Tomás Díaz Pérez, además de subjefes e integrantes del Consejo Asesor Superior.

Con Construir Seguridad, la Provincia busca atender el estado de las dependencias policiales y acompañar el crecimiento de Neuquén con infraestructura, equipamiento y mejores condiciones para quienes cumplen tareas de prevención y cuidado. “Los invito a que protejamos a nuestros ciudadanos y que protejamos a los que cuidan a nuestros ciudadanos”, concluyó Figueroa.