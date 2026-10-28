Finalmente, confirmaron que Flávio Bolsonaro se fue de Brasil: cruzó a Argentina y abordó un vuelo privado

Tras un martes de rumores cruzados sobre su paradero, se oficializó que el candidato derrotado en el balotaje voló junto a su familia. Después de una escala en Ecuador, continó su viaje hacia el norte

Flávio Bolsonaro viajó este miércoles por la madrugada a Ecuador desde Argentina , país al que ingresó tras la derrota electoral que sufrió el domingo en el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva . La partida del senador de 45 años se concretó junto a su familia , luego de una jornada marcada por intensos rumores cruzados a nivel internacional que lo ubicaban alternativamente en territorio estadounidense y brasileño.

Pese a que reportes de prensa de distintos países, entre ellos Brasil y Estados Unidos, indicaban desde horas antes que el legislador ya se encontraba en es país norteamericano, la confirmación oficial sobre su paradero se conoció a través de las autoridades argentinas.

El candidato conservador, sobre quien pesaba una prohibición judicial de salida de su país en el marco de investigaciones por presunto lavado de dinero, ingresó a territorio argentino por el paso fronterizo terrestre de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, antes de trasladarse hacia el aeropuerto local de Puerto Iguazú.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido en la red social X por la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, el legislador cruzó los controles "con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal".

Tras concretar el trámite migratorio, Bolsonaro abordó pasada la medianoche una aeronave contratada a la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Sería, se cree, una escala para llegar a su destino definitivo en Estados Unidos. Migraciones precisó que Bolsonaro estaba junto a Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira… — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

Casi en simultáneo con el inicio del viaje de Bolsonaro hacia Ecuador, el presidente estadounidense Donald Trump se pronunció sobre el eventual ingreso del dirigente a territorio norteamericano. “Aprobaría. Creo que son personas decentes” declaró el mandatario a la prensa sobre la concesión de visados a la familia Bolsonaro, cuestionando al mismo tiempo el desarrollo de los comicios en Brasil al calificarlos de "realmente extraña". También dijo que había "escuchado" que el senador "estaba en Argentina".

El avión con Bolsonaro y su familia llegó a Guayaquil después de casi cinco horas y media de viaje. Unos 35 minutos después, siempre de acuerdo con el sitio web especializado FlightRadar, la aeronave continuó su viaje en dirección hacia el norte.

Bolsonaro tenía sus pasaportes cancelados

El desplazamiento del parlamentario se produjo luego de que el lunes el propio Flávio Bolsonaro afirmara que la justicia de Brasil le había impedido salir del territorio nacional en un "intento de intimidarlo". En un video difundido públicamente, el dirigente había expresado: "Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración". Finalmente, no entregó esa documentación.

En medio de este panorama, el presidente reelecto, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió este martes a la situación de su rival político durante la celebración de su cumpleaños número 81 en la ciudad de Brasilia. "Brasil es su segunda patria, la primera es lamerle las botas a Estados Unidos", manifestó el mandatario ante funcionarios e integrantes de su espacio político. Dijo, además, que le resultaba "vergonzosa" la chance de que Bolsonaro se hubiera escapado de Brasil.

LULA REACCIONA A FUGA DE FLÁVIO



"Brasil es su segunda patria, porque la primera es EE.UU."



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En tanto, en el comando de campaña del espacio conservador, las informaciones sobre el traslado causaron desconcierto entre los colaboradores más cercanos. Por caso, el jefe de campaña Rogério Marinho declaró ante la prensa en Brasilia: "No tenemos todavía noticias de su paradero".

"Recibí un mensaje de texto suyo (en la mañana), donde decía que dejaría pasar un tiempo hoy y que después conversaría con nosotros, y listo. Fue la única comunicación que tuvimos", agregó.

Las causas judiciales que persiguen a Flávio Bolsonaro

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro enfrenta dos investigaciones por parte de la Policía Federal brasileña. Una de las causas indaga supuestos actos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas vinculados a financiamientos aportados por el exdirector del colapsado Banco Master, Daniel Vorcaro, para la producción de una película biográfica sobre el expresidente Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro enfrenta dos investigaciones por parte de la Policía Federal brasileña.

Al mismo tiempo, el Supremo Tribunal Federal abrió una pesquisa sobre la campaña de Flávio por supuesta injerencia extranjera y manipulación de plataformas digitales.

El resultado de la segunda vuelta electoral del pasado domingo determinó la victoria de Lula da Silva con el 52% de los sufragios frente al 48% obtenido por Flávio Bolsonaro. Tras el final de esa jornada, el candidato derrotado anunció que solicitaría la anulación del proceso electoral argumentando que la extensión de dos horas en el horario de votación dispuesta por la justicia favoreció al oficialismo.