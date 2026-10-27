Neuquén sigue con una semana primaveral, pero puede volver la lluvia: qué dice el pronóstico

La jornada tendrá condiciones agradables, mientras se espera cómo evolucionará el tiempo en los próximos días.

Neuquén sigue con una semana primaveral: martes con sol en la región.

El clima en Neuquén capital tendrá una semana con varios cambios. Se espera una mejora que permitirá disfrutar de cielos despejados y tardes templadas. Sin embargo, el panorama se irá modificando en los próximos días.

Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el cambio más notorio llegará en los próximos días, cuando las condiciones comiencen a cambiar. La mejora será temporaria, por lo que habrá que seguir de cerca las actualizaciones meteorológicas para conocer cómo evolucionará el tiempo en la capital neuquina.

Este martes se presenta con condiciones inestables durante el día en Neuquén capital. La temperatura máxima llegará a los 25°C, mientras que el viento del oeste soplará a unos 29 km/h.

Durante la noche, el cielo estará despejado y la temperatura descenderá hasta los 5°C. El viento rotará al sur y las ráfagas podrían alcanzar los 46 km/h, por lo que se sentirá con mayor intensidad al finalizar la jornada.

Claudio Espinoza

Por otro lado, el miércoles traerá un cambio favorable, con cielo despejado durante el día y la noche. La máxima rondará los 24°C y la mínima nocturna será de 6°C.

Aunque las condiciones serán más estables, el viento seguirá presente, con variaciones en su dirección e intensidad. La jornada se perfila como una buena oportunidad para aprovechar las horas de sol.

En tanto, el jueves continuará la tendencia hacia temperaturas más elevadas. La máxima podría alcanzar los 28°C, con cielo mayormente despejado durante el día.

Hacia la noche aumentará la nubosidad y la mínima se ubicará en torno a los 9°C. También se esperarán ráfagas de viento que podrían llegar a los 45 km/h durante la noche.

Claudio Espinoza

Cómo estará el clima en el cierre de octubre

El viernes se espera una máxima de 28°C, pero el aumento de la temperatura no estará acompañado necesariamente por mejores condiciones meteorológicas. La AIC anticipa posibles tormentas durante el día y lluvias débiles y dispersas por la noche.

La mínima rondará los 6°C y las ráfagas podrían alcanzar los 49 km/h durante la noche. Por eso, será importante prestar atención a las actualizaciones del pronóstico, especialmente para quienes tengan actividades al aire libre.

Mientras que el sábado podría llegar con nuevas señales de inestabilidad. El pronóstico contempla posibles tormentas durante el día y la posibilidad de tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones durante la noche.

La máxima prevista será de 25°C y la mínima rondará los 8°C. Además, el viento del sudoeste podría presentar ráfagas de hasta 42 km/h.

Claudio Espinoza

Cómo seguirá el tiempo en Neuquén

La semana combinará jornadas más estables con un cierre que podría volver a estar marcado por la inestabilidad. El viento también será un factor importante, especialmente durante algunas noches, cuando se esperan ráfagas más intensas.

No obstante, desde el organismo, recordaron que las condiciones pueden modificarse con las próximas actualizaciones. Ante esta situación, es importante mantenerse informado de los informes actualizados de cada región.

Por lo pronto, la ciudad de Neuquén y el Alto Valle contarán con jornadas que alcanzarán temperaturas primaverales.