El evento, que ocurre todos los años, tendrá más intensidad en las próximas horas. Cuándo será y cómo verlo.

Hoy habrá lluvia de meteoros en Argentina: a qué hora ver las Oriónidas de octubre de 2026

Los aficionados a la astronomía tienen un gran motivo para ver al cielo. En las próximas horas, Argentina será testigo de uno de los eventos más esperados del año: la lluvia de meteoros conocida como Oriónidas . Si bien el fenómeno está activo desde el 2 de octubre y seguirá hasta el 7 de noviembre, por estas horas podrá apreciarse con mayor intensidad.

Aunque la visibilidad depende de determinadas circunstancias, como las condiciones del cielo, la ubicación del observador y la presencia de la Luna, no es necesario contar con telescopios ni otros instrumentos para disfrutarlo.

El fenómeno, que se repite cada año, alcanzará su punto máximo entre la noche del miércoles 21 y la madrugada del jueves 22 de octubre de 2026.

Para quienes quieran intentar verlas desde distintas provincias argentinas, la recomendación es prestar atención especialmente a la segunda mitad de la noche y las horas previas al amanecer.

Las Oriónidas podrán disfrutarse sin telescopios ni otros instrumentos.

En condiciones ideales, la lluvia puede alcanzar aproximadamente entre 10 y 20 meteoros por hora. Esa cifra es una estimación para un cielo oscuro y con condiciones favorables, pero no una cantidad que necesariamente se observe desde cualquier ciudad.

Este año, además, habrá un factor que puede dificultar la observación: la Luna estará en fase gibosa creciente y su luminosidad reducirá el contraste del cielo, por lo que algunos meteoros más débiles podrían pasar inadvertidos. Por este motivo, convendrá aprovechar las horas posteriores a la puesta de la Luna y anteriores al amanecer, cuando el cielo esté más oscuro.

Qué son las Oriónidas y cuál es su relación con el cometa Halley

Las Oriónidas son una lluvia anual de meteoros que se produce cuando pequeñas partículas de polvo y otros restos espaciales ingresan a la atmósfera terrestre a gran velocidad. Al atravesar las capas de aire, estos fragmentos interactúan con la atmósfera y generan luz, lo que da lugar a las estelas que se observan desde la superficie.

Las Oriónidas son restos que provienen del cometa Halley.

El nombre del fenómeno está relacionado con la constelación de Orión. Desde la perspectiva de un observador terrestre, los meteoros parecen provenir de una región del cielo cercana a Betelgeuse, una de las estrellas más brillantes de esa constelación. Ese punto aparente de origen se conoce como radiante.

Las Oriónidas tienen un atractivo muy particular. Sus meteoros provienen de los restos que deja el famoso cometa Halley a lo largo de su recorrido por el Sistema Solar. Cuando la Tierra atraviesa esa corriente de partículas, algunas ingresan a la atmósfera a gran velocidad y producen las características estelas brillantes que suelen conocerse popularmente como estrellas fugaces.

Cómo disfrutar de la lluvia de meteoros

Una de las ventajas de las Oriónidas es que pueden observarse sin equipos especializados. A diferencia de otros fenómenos astronómicos que requieren binoculares o telescopios, esta lluvia se disfruta mejor a simple vista, ya que abarca una porción amplia del cielo y detectar las estelas que aparecen en distintas direcciones.

La lluvia de meteoros se verá a simple vista.

Para aumentar las posibilidades de observarlas desde Argentina, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones:

Elegir un lugar alejado de las luces : las zonas rurales, los espacios abiertos y los sitios con poca iluminación artificial ofrecen mejores condiciones que los centros urbanos.

: las zonas rurales, los espacios abiertos y los sitios con poca iluminación artificial ofrecen mejores condiciones que los centros urbanos. Observar después de la medianoche : las horas previas al amanecer suelen ser las más favorables, especialmente durante la noche del máximo.

: las horas previas al amanecer suelen ser las más favorables, especialmente durante la noche del máximo. Buscar un horizonte despejado : los árboles altos, los edificios y las montañas pueden limitar el campo visual.

: los árboles altos, los edificios y las montañas pueden limitar el campo visual. Darle tiempo a la vista para adaptarse : permanecer entre 20 y 30 minutos en la oscuridad ayuda a distinguir los meteoros más tenues.

: permanecer entre 20 y 30 minutos en la oscuridad ayuda a distinguir los meteoros más tenues. Evitar mirar únicamente hacia la constelación de Orión : aunque allí se encuentra el radiante, las estelas pueden atravesar diferentes sectores del firmamento.

: aunque allí se encuentra el radiante, las estelas pueden atravesar diferentes sectores del firmamento. Tener en cuenta la Luna: este año, su brillo será un obstáculo para detectar los meteoros menos luminosos, por lo que resultará conveniente observar cuando se haya ocultado.

También es importante recordar que no se trata de una lluvia que necesariamente produzca destellos constantes. Puede haber varios minutos sin que aparezca ningún meteoro y, después, observarse dos o más en un intervalo breve. Por ello, la paciencia es una parte fundamental de la experiencia.