La NASA dio a conocer un impactante informe sobre la misión Artemis II, que incluye nuevas imágenes inéditas de la Luna y detalles brindados por los astronautas.

Las imágenes inéditas de la Luna en alta resolución que difundió la NASA, captadas durante la misión Artemis II

Entre el 1 y el 11 de abril de 2026 tuvo lugar la misión espacial de sobrevuelo lunar denominada Artemis II, que se convirtió en la primera misión tripulada alrededor de la Luna . Recientemente, la NASA reveló imágenes inéditas de la Luna y dio a conocer un impactante informe.

La NASA detalló que, mediante fotografías, observaciones transmitidas verbalmente, dibujos y anotaciones, el equipo de Artemis II creó un registro científico único, el cual ya se encuentra a disposición de la comunidad científica y el público para su estudio posterior.

La NASA dio a conocer más detalles sobre la misión Artemis II y reveló nuevas y espectaculares imágenes inéditas de la Luna . Además, publicó una guía práctica sobre el Informe preliminar de ciencia lunar de la misión Artemis II.

En el capítulo 1 del citado informe, la NASA consignó que, como parte del plan científico de la misión, los científicos lunares pidieron a la tripulación de Artemis II que estuviera atenta a los pequeños destellos que son provocados por el impacto de fragmentos rocosos contra la Luna. Aun así, algunos científicos quedaron sorprendidos cuando los astronautas informaron haber visto cinco destellos de luz extremadamente tenues desde una distancia de unos 74.000 kilómetros (46.000 millas).

La NASA publicó una guía práctica sobre el Informe preliminar de ciencia lunar de la misión Artemis II.

Por otra parte, en el capítulo 2 la NASA brindó más detalles acerca de las observaciones de la Luna: la tripulación informó haber visto tonos sutiles de gris, negro, marrón, beige, blanco, verde y azul en la superficie de la Luna. "Este arcoíris de tonos apagados ofrece pistas sobre las rocas y los minerales que componen las distintas regiones lunares, lo que ayuda a los científicos a reconstruir cómo evolucionaron la Luna y, por extensión, la Tierra, a lo largo del tiempo", señala el informe de la NASA.

La tripulación informó haber visto tonos sutiles de gris, negro, marrón, beige, blanco, verde y azul en la superficie de la Luna.

Por otra parte, el organismo informó que las observaciones de la tripulación y las imágenes de color y brillo captadas con cámaras de mano pueden compararse con los datos del Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO, por sus siglas en inglés) de la NASA. Al combinarlos, estos conjuntos de datos ayudan a los científicos a comprender cómo los seres humanos perciben el color en la Luna, especialmente cómo varían el tono, el brillo, el contraste y la textura aparente según cambian los ángulos de visión.

Las vistas más reveladoras de la Luna

El “terminador” —la NASA lo define como la cambiante línea divisoria entre el día y la noche en cualquier superficie planetaria— ofreció a la tripulación algunas de las vistas más reveladoras de la Luna.

En el informe citado más arriba, se detalló que el equipo científico pidió a los astronautas que estudiaran los accidentes geográficos a lo largo de este límite debido a que la iluminación allí se asemeja mucho a las condiciones en el Polo Sur de la Luna, donde el Sol permanece cerca del horizonte e ilumina el terreno de forma rasante, como una linterna apoyada sobre una mesa. Esa luz de ángulo bajo proyecta sombras largas y dramáticas que resaltan la superficie accidentada de la Luna.

El “terminador” —la cambiante línea divisoria entre el día y la noche en cualquier superficie planetaria— ofreció a la tripulación algunas de las vistas más reveladoras de la Luna.

"Al no tener atmósfera, océanos, continentes ni vegetación que difuminaran la vista, la tripulación de Artemis II pudo apreciar con gran nitidez los tamaños, formas y texturas de los accidentes geográficos de la superficie de la Luna. A medida que el terminador se desplazaba por la superficie, el paisaje alternaba entre la luz y la oscuridad, ofreciendo a la tripulación breves vistas de la topografía lunar", apuntó la NASA. Y Victor Glover, piloto de Artemis II, agregó que "el terminador es lo más impresionante que he visto hasta ahora”.