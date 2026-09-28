Nuevas "huellas" en la superficie de Marte: con este reciente hallazgo crece el interrogante sobre qué las produjo

La NASA precisó que detectaron en Marte “características que no se parecen a nada que hayamos visto antes”. ¿Cómo son las nuevas “huellas” ?

Recientemente, el rover Perseverance halló en el planeta Marte indicios de que un conjunto de rocas antiguas tuvo contacto con agua en al menos tres momentos distintos a lo largo de su historia. Casi al mismo tiempo, se conoció que el rover Curiosity detectó nuevas “huellas” en el planeta Rojo .

Hace ya más de una década que el rover Curiosity enviado por la NASA explora la superficie de Marte para recabar información sobre su historia geológica. En esta ocasión, una serie de extrañas “huellas” halladas en las rocas generó el interés de los científicos que trabajan en la misión.

Las nuevas “huellas” halladas en el planeta Marte por el rover Curiosity son más anchas y menos profundas que las descubiertas anteriormente.

El rover Perseverance halló en el planeta Marte indicios de que un conjunto de rocas antiguas tuvo contacto con agua en al menos tres momentos distintos a lo largo de su historia.

Michelle Minitti, investigadora principal adjunta del instrumento Mars Hand Lens Imager (MAHLI), las describió como “formaciones como características que no se parecen a nada que hayamos visto antes”.

La científica -cuyo trabajo se publicó en el sitio oficial de la NASA- añadió que “las cavidades de esta semana eran mucho más anchas y menos profundas que las observadas anteriormente y no estaban acompañadas de objetos evidentes que alguna vez estuvieron en ellas”.

En el artículo mencionado más arriba, se consigna que en esta misión del rover Curiosity de la NASA se emplearon los instrumentos MAHLI y Mastcam, que tomaron diferentes imágenes de las formaciones.

Así, la científica observó que “Mastcam capturó imágenes y ChemCam rasterizó complejos paquetes de capas con cambios en textura y estructura en pequeñas diferencias verticales. Esto podría ser evidencia de cambios en las condiciones de deposición capturados muy cerca unos de otros. ChemCam, MAHLI y APXS analizaron capas grises, rugosas y resistentes que diferían del lecho rocoso huésped, probablemente indicando una química diferente”.

¿Las nuevas “huellas” halladas en Marte podrían ser un indicio de vida pasada en el planeta Rojo?

A partir de este nuevo hallazgo, se multiplicaron los interrogantes acerca de la posibilidad de que en el pasado pudo existir vida extraterrestre en Marte.

“ChemCam estudió una de las rocas flotantes grises que se han dispersado de manera variable en nuestros espacios de trabajo, para tratar de comprender los orígenes de estas piedras. Más lejos, el cerro ‘Cordillera’ continuó atrayendo la atención, con un mosaico completo de Mastcam que cubre toda su cara visible, y mosaicos RMI de ChemCam más específicos dirigidos a horizontes concretos”, precisó Minitti en el estudio divulgado por la NASA.

A fines de agosto de 2026, la NASA había informado que el rover Curiosity alcanzó un hito culminante de su misión de 14 años al registrar un ascenso de 1 kilómetro en su recorrido desde el cráter Gale, en Marte, por las laderas del monte Sharp.

El Curiosity captó la imagen en mosaico -desde su posición actual hacia el suelo del cráter Gale- los días 1 y 2 de agosto de 2026, correspondientes a los días marcianos (o «soles») número 4972 y 4973 de la misión. Esta imagen, tomada desde un amplio valle apodado «Valle Grande», ofrece una vista descendente de la ladera del monte Sharp, la montaña de 5 kilómetros (3 millas) de altura que el rover ha estado escalando desde 2014.