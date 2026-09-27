Intenso operativo para encontrar a un policía desaparecido en las aguas del río Nahueve

El efectivo se encontraba practicando kayak. Fue visto por última vez este domingo alrededor de las 17 horas. Continúa su búsqueda.

El hombre fue visto por última vez a las 17 hs.

Un intenso operativo de búsqueda se desplegó este domingo en el río Nahueve , en el norte de Neuquén, para encontrar a un efectivo policial que desapareció mientras practicaba kayak.

El hombre tiene alrededor de 40 años y fue visto por última vez aproximadamente a las 17 horas.

La búsqueda comenzó después de que se advirtiera que el policía no había regresado desde su práctica.

Personal de la Policía de Neuquén y equipos de emergencia se movilizaron hacia el sector para recorrer el curso de agua y las zonas cercanas.

Cómo avanza el operativo para localizar al hombre

En el transcurso del operativo, los equipos lograron localizar a dos kilómetros del lugar, el kayak que utilizaba el efectivo y su chaleco salvavidas. Pese a esos hallazgos, el hombre continúa desaparecido, por lo que los rastrillajes siguen en marcha.

En paralelo a la búsqueda, se investigan las circunstancias de la desaparición. Por ahora, no trascendieron la identidad del policía ni el punto exacto en el que ingresó al río.

Sin embargo, algunas versiones indican que en el kayak navegaban el hombre acompañado por una mujer. Por motivos que se desconocen se dió vuelta la embarcación y la mujer logró salir a la orilla. Sin embargo, la hipótesis no fue confirmada por ninguna autoridad.

Dónde se concentra el operativo de búsqueda

Desde la policía confirmaron a LM Neuquén que “están trabajando en el lugar”, aunque no brindaron mayores detalles.

El correr de las horas y la llegada de la noche dificultan continuar con las tareas de búsqueda. Sin embargo, según la información recolectada por este medio, el operativo se concentra sobre el sector comprendido entre Bella Vista y Los Carrizos.

Se espera que este lunes por la mañana se retomen las diligencias para encontrar al efectivo.