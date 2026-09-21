Operativo en Zapala: interceptan una camioneta con 300 kilos de carne de caballo, armas y un equino en carretón

Tres hombres de Cutral Co fueron interceptados sobre la Ruta 40 y Lonquimay. La carne fue secuestrada y el animal, refugiado en el matadero municipal.

Un procedimiento policial realizado durante la noche del sábado terminó con el secuestro de alrededor de 300 kilos de carne presuntamente equina, un caballo que era trasladado en un carretón, un rifle y cinco cuchillos de grandes dimensiones. El operativo se realizó sobre la Ruta 40 Sur, en el cruce con Lonquimay, en Zapala, donde personal policial identificó una camioneta en la que viajaban tres hombres oriundos de Cutral Co.

El procedimiento se inició alrededor de las 21.50, cuando efectivos de la División Operativa del Comando Radioeléctrico Zapala , a requerimiento de personal de la Comisaría 31° de Las Coloradas, identificaron una Toyota Hilux que circulaba con un carretón en el que trasladaban un equino.

Al momento de la inspección, los policías observaron que en la caja de la camioneta había bolsas grandes de arpillera y una importante cantidad de carne. Al revisar el vehículo también encontraron un rifle y cinco cuchillos de grandes dimensiones, por lo que se realizó el secuestro de todos los elementos y se trasladó el procedimiento a la Comisaría 22° de Zapala.

Según explicó la jefa de esa dependencia a LM Neuquén, comisaria Claudia Montecino, la carne estaba distribuida de distintas maneras dentro de la camioneta. En una de las bolsas había una cabeza de animal, en otra se encontraba el cuero y en una tercera había carne ya fileteada. Además, había otros cortes de gran tamaño sueltos dentro de la caja.

La situación sanitaria de la carne fue otro de los aspectos que llamó la atención durante el procedimiento. De acuerdo con la descripción realizada por la Policía, los cortes estaban llenos de tierra y eran trasladados sin ningún tipo de refrigeración, luego de que aparentemente el animal hubiera sido carneado y cargado directamente en la camioneta.

Ante esta situación se dio intervención a la Fiscalía Penal de Zapala, que quedó a cargo de la investigación. Los tres hombres fueron notificados en el marco de una causa por presunta tenencia ilegal de arma de fuego, presunto abigeato y caza de animales, además de las actuaciones correspondientes por otras infracciones detectadas durante el operativo.

El rifle y los cuchillos quedaron secuestrados a disposición de la Fiscalía, al igual que la camioneta y el carretón utilizado para transportar el caballo.

El caballo quedó a resguardo

También se dio intervención a la Municipalidad de Zapala. Esa misma noche, el equino fue trasladado hasta el matadero municipal, donde permaneció junto con la carne secuestrada mientras avanzaban las actuaciones.

Al día siguiente intervino la inspectora municipal y se dispuso el decomiso de la carne. Finalmente, alrededor de 300 kilos fueron destruidos mediante incineración en el horno municipal, bajo la supervisión de la Dirección de Inspectores y de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento.

Además de la investigación penal, la Policía dio intervención a la Dirección de Tránsito para que realizara las actas correspondientes. Según informó Montecino, durante el control se detectó que el conductor no contaba con licencia de conducir y tampoco se acreditó la documentación correspondiente para el traslado del animal.

Precisamente, la situación del caballo quedó sujeta a una verificación específica. La Policía solicitó información para determinar la titularidad del equino y establecer si efectivamente pertenece al padre del conductor involucrado, como se habría manifestado durante el procedimiento.

Los ocupantes del vehículo presentaron un boleto de marca en el que figura la identificación correspondiente, pero para poder retirar el animal deberán acreditar la documentación exigida, entre ella la documentación de tránsito animal del Senasa y la libreta correspondiente.

Hasta que esa documentación sea presentada y se pueda verificar la titularidad, el caballo permanece bajo resguardo.

El procedimiento comenzó a partir de una identificación de rutina sobre una de las rutas de la zona y terminó con una serie de actuaciones por distintos tipos de infracciones. La presencia de la carne, el equino y las armas dentro del mismo vehículo llevó a los efectivos a profundizar la inspección y a poner los elementos a disposición de la Justicia.