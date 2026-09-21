Gaido inauguró 40 nuevas cuadras de asfalto en Valentina Sur y comenzó la ejecución de otras 70

En el marco del Mes Aniversario de la ciudad, continúan las inauguraciones del Plan de 3.000 Cuadras de Asfalto, que avanza en distintos sectores de la capital neuquina.

El intendente Mariano Gaido inauguró 40 nuevas cuadras de pavimento en el barrio Valentina Sur, en el sector Urbanización Bosch, donde además comenzaron los trabajos para ejecutar otras 70 cuadras.

En el marco del Mes Aniversario de la ciudad, continúan las inauguraciones del Plan de 3.000 Cuadras de Asfalto, que avanza en distintos sectores de la capital neuquina.

El jefe comunal destacó que “es un orgullo y es único en el país lo que sucede en la ciudad de Neuquén” y señaló que, en Valentina Sur, “ vamos a tener 500 cuadras desarrolladas y asfaltadas”.

“Es un orgullo. No solamente estamos en Valentina, estuvimos en el Círculo Policial, en Z1, en Peumayén. En toda la ciudad estamos desarrollando el Plan de Asfalto más importante de la historia y es orgullo neuquino”, expresó Gaido.

Además, subrayó que se trata de un plan que “tiene cero endeudamiento, todo con fondos propios”. La iniciativa representó una inversión superior a los 7.000 millones de pesos, financiada con recursos propios provenientes del superávit municipal.

“Para nosotros, cuando no se lleva adelante un metro cuadrado de ninguna obra en el país, que estemos solamente en un barrio llegando a las 500 cuadras de asfalto para que los vecinos lo puedan disfrutar es un orgullo. Además, es asfalto con servicios, con pluviales”, afirmó.

Gaido también señaló que la pavimentación se está ejecutando en distintos puntos de la ciudad. “A todos los barrios les damos jerarquía con estas obras. Estamos trabajando en un plan de asfalto para los barrios Islas Malvinas, Villa Ceferino, Confluencia. El Plan de 3.000 cuadras de asfalto está en toda la ciudad de manera equilibrada”, indicó.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, indicó que el objetivo es “llegar a tener el 100% del barrio pavimentado, como cada barrio de la ciudad”.

En este sentido, aseguró que la ciudad “está arriba del 90% de asfaltada”. “Tenemos 10.000 cuadras asfaltadas y Neuquén debe tener alrededor de 11.500 en total. Lo que pasa es que es una ciudad en constante crecimiento, siempre hay nuevos loteos, y eso hace que permanentemente tengamos nuevas calles”, explicó.

“Sobre fines del año que viene deberíamos tener la totalidad de la ciudad pavimentada”, aseguró el funcionario.

Pilar Ramos, presidenta de la comisión vecinal del barrio Valentina Sur Rural, destacó el impacto de las obras para los vecinos. “Los vecinos están muy agradecidos de que haya llegado el asfalto al barrio, porque es mejor calidad de vida: se terminó el barro y llegan en 15 minutos al centro. Están muy agradecidos”, expresó.

En tanto, el presidente de la comisión vecinal del barrio Valentina Sur Urbana, Rubén Ponce, resaltó que “es una transformación importante. Valentina pasó de ser chacras a ser parte de la ciudad. Estas obras son muy importantes para los vecinos y vecinas”.

Y agregó: “Acompañamos la gestión y seguimos trabajando juntos para llevar adelante más obras en el sector”.

Por último, Néstor Cubito, vicepresidente de la comisión vecinal del barrio Valentina Sur Rural, valoró el trabajo realizado por el municipio y destacó que “siempre fue cuidando las chacras que están quedando y los canales. Trabajando en conjunto todo se puede y respetando a cada uno”.