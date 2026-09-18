Golpes, gritos y una remera rota en el avión: el video de la violenta pelea en pleno vuelo

Dos pasajeros protagonizaron una violenta pelea a bordo de un avión, en pleno vuelo. El episodio quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Las imágenes muestran a los dos hombres sentados uno delante del otro, en plena riña. Durante la grabación, uno de los involucrados -vestido de negro- se mantiene parado delante de su “rival”. Intercambia golpes de puño con el segundo individuo, que luce vestimenta blanca y contraataca desde su asiento

El intercambio de palabras rápidamente escaló hasta convertirse en una pelea a golpes, lo que generó momentos de tensión entre los demás viajeros, entre los que había niños y adultos mayores.

Todo ocurrió en un vuelo de la aerolínea Biman Bangladesh, que cubría la ruta Sylhet-Londres , y que conecta a la ciudad al noreste del país de Asia del Sur con la capital inglesa.

En las imágenes se ve que en medio de la pelea, otros viajeros intentan interceder para detenerlos, pero no tienen éxito. En consecuencia, se limitan únicamente a gritar mientras son testigos del enfrentamiento.

El video de la violento pelea en pleno vuelo

En medio de los golpes, uno de los involucrados terminó con la remera rota. Casi en simultáneo, integrantes de la tripulación aparecen en escena y alejan a los pasajeros uno del otro para evitar una nueva pelea.

Mohiuddin Ahmed, gerente general del Departamento de Relaciones Públicas de Biman Bangladesh Airlines, confirmó el episodio a TBS. Y resumió para concluir: “El vuelo partió de Sylhet hacia Londres en la mañana del miércoles. En un momento del trayecto, dos pasajeros comenzaron a pelearse. Los miembros de la tripulación de cabina intervinieron y lograron controlar la situación”.

Las autoridades informaron que el avión pudo llegar a distinto sin mayores inconvenientes. El hecho ocurrió el miércoles durante el vuelo BG201 de la aerolínea Biman Bangladesh, que conecta a la ciudad al noreste del país de Asia del Sur con la capital inglesa.

Se cayó el techo del avión: las imágenes

Días atrás, un Boeing 737 de Sepehran Airlines sufrió fuertes vibraciones poco después de despegar del aeropuerto de Mashhad, en el noreste de Irán, y debió regresar de emergencia a la terminal.

En medio del incidente, parte del revestimiento del techo de la cabina se desprendió, lo que provocó momentos de pánico entre los pasajeros. Las imágenes, registradas desde el interior del avión, se viralizaron en las redes sociales.

El episodio ocurrió el lunes, cuando la aeronave, un Boeing 737-300 de la compañía iraní, se preparaba para cubrir la ruta entre Mashhad y Kermanshah. Según informó la Agencia de Noticias de la República Islámica(IRNA), el vuelo había tenido dos intentos de despegue abortados antes de que finalmente pudiera iniciar la carrera.

En el tercero, que ocurrió a las 17.39 (hora local), el avión comenzó a experimentar fuertes vibraciones. En uno de los videos que circuló en X se observa a los pasajeros aferrados a sus asientos y tratando de tranquilizarse mientras la aeronave se sacude. En medio de la situación, parte del revestimiento del techo de la cabina se desprendió y cayó al interior del avión, lo que genera gritos y temor entre los pasajeros.

Hassan Jafari, director de Relaciones Públicas de los aeropuertos de Khorasan Razavi, precisó a IRNA que el piloto informó a la torre de control que se encontraba ante una situación de emergencia y solicitó regresar al aeropuerto de Mashhad. Todos los pasajeros pudieron abandonar la aeronave sin heridas y fueron trasladados a su destino.