Creían que era un gato doméstico pero descubrieron que se trataba de una especie nueva de felino: cómo es

Investigadores identificaron en Bolivia al Leopardus tilcayo, el primer descubrimiento de su tipo en más de un siglo. Vivió un año en una vivienda antes de ir a un santuario.

El ejemplar de la nueva especie de felino fue criado durante un año como un gato doméstico en una vivienda particular.

Un informe publicado en la revista científica Current Biology confirmó el descubrimiento de una nueva especie de felino en América , el primer hallazgo de su tipo en más de un siglo. El ejemplar, bautizado como Leopardus tilcayo , habita en las Yungas de Bolivia y fue identificado tras ser criado durante un año como un gato doméstico en una vivienda particular.

El caso comenzó en 2016, cuando la bióloga Paola Nogales-Ascarrunz , investigadora de la organización National Geographic y fundadora del Programa de Investigación de Félidos Bolivianos, acudió al santuario de vida silvestre Senda Verde, ubicado en las laderas subtropicales de los Andes.

Allí, un habitante había encontrado a la cría en un camino rural y la mantuvo en su casa bajo la suposición de que se trataba de una mascota común , hasta que su comportamiento salvaje motivó el traslado al centro de rescate.

Durante la inspección en el santuario, Nogales-Ascarrunz documentó los rasgos del animal, caracterizado por una cara pequeña, orejas cortas y redondas, bigotes largos y un pelaje cubierto por manchas oscuras, y en una primera instancia asumió que el ejemplar pertenecía a Leopardus tigrinus, un taxón descrito originalmente en 1775 a partir de especímenes de la Guayana Francesa.

Meet the newcomer! Scientists have discovered a new cat species for the first time in 100 years



This spotted little beauty with a squashed face, short ears and long whiskers is Leopardus tilcayo.



So far, scientists can say with certainty only that the tilcayo lives in the… pic.twitter.com/8pfWXaSgiQ — NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2026

Sin embargo, la revisión del espécimen se profundizó en 2019, cuando la bióloga comparó el patrón de las rosetas del pelaje con registros fotográficos de ejemplares de Brasil y detectó diferencias estructurales en el tamaño y contraste de las manchas.

Posteriormente, un equipo internacional integrado por Eduardo Eizirik, genetista de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul, y Jonas Lescroart, de la Universidad de Amberes, ejecutó las pruebas de ADN que determinaron la clasificación taxonómica del animal.

Cómo es el Leopardus tilcayo, la nueva especie descubierta

De acuerdo con la investigación, el Leopardus tilcayo pertenece a la familia Felidae y al género Leopardus. El término "tilcayo" proviene de la denominación tradicional utilizada por los pobladores locales en las Yungas bolivianas, la cual fue adoptada como nombre científico.

El informe técnico precisa que el Leopardus tilcayo es un felino de tamaño pequeño, con una longitud de cabeza y cuerpo que oscila entre los 425 y 505 milímetros, y una cola de entre 250 y 265 milímetros.

El felino, bautizado como Leopardus tilcayo, habita en las Yungas de Bolivia.

Su dorso presenta una tonalidad marrón claro, más oscura sobre la cresta medio-dorsal y pálida hacia las extremidades, mientras que su pelaje exhibe rosetas grandes e irregulares de color marrón oscuro a negro, en su mayoría abiertas o parcialmente cerradas, dispuestas sobre un fondo beige sin llegar a fusionarse entre sí.

En comparación con L. tigrinus, la nueva especie posee marcas de flanco más grandes e irregulares y una cola más larga. Frente a L. guttulus, exhibe manchas más heterogéneas y un menor contraste dorsal.

También descubrieron una nueva subespecie de gato

La publicación en Current Biology incluyó además la descripción de una nueva subespecie, denominada Leopardus tigrinus antisuyo, término que deriva de una de las cuatro regiones administrativas del Imperio Inca que abarcaba los Andes centrales y meridionales.

En Perú, este animal es conocido bajo las denominaciones locales de tigrino, oncilla o gato tigre, mientras que los autores propusieron el término "Antisuyo tiger cat" para su identificación en inglés.

El estudio definió al Leopardus tigrinus antisuyo como un felino pequeño y robusto, con un color de fondo marrón amarillento relativamente homogéneo y una cola delgada que termina en punta.

Su pelaje, de acuerdo con el documento oficial, presenta manchas estrechas y alargadas o fusiformes, distribuidas en bandas oblicuas desde la región escapular hasta la inguinal, con márgenes oscuros alrededor de un centro marrón de mayor intensidad.

La reestructuración de este grupo modifica el esquema científico vigente desde 2013, cuando se dividió a Leopardus tigrinus en dos especies independientes, y de 2024, cuando se escindió una tercera. Con los datos aportados por la nueva investigación, el complejo queda integrado por cinco especies reconocidas.

"Lo que antes creíamos que era una sola especie, ahora hemos empezado a ver que en realidad era un complejo de especies", afirmó Eduardo Eizirik, genetista de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul en Brasil, al evaluar el alcance de los análisis genéticos en la reorganización del árbol filogenético de los felinos sudamericanos.