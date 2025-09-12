El extraño hallazgo en una playa: una criatura marina de 2 metros de largo

Un hombre que recorría el lugar recogiendo basura fue quien encontró la criatura. Un hallazgo que además sorprendió a los expertos.

Un asombroso hallazgo sorprendió a los visitantes de una playa. Una extraña criatura marina de casi dos metros de largo había quedado varada en la costa.

El hecho fue confirmado por expertos y reportado por East Bay Times. Sorprendió tanto a los residentes locales como a la comunidad científica internacional, ya que se trata de un ejemplar de pez luna hoodwinker (Mola tecta).

La presencia de esta especie rara en el hemisferio norte - principalmente en Bodega Bay, California - es inusual y plantea nuevas preguntas sobre su distribución. El descubrimiento tuvo lugar el último domingo cuando Stefan Kiesbye , profesor de la Universidad Estatal de Sonoma , recorría la playa recogiendo basura.

Al acercarse al extremo occidental de la costa, se topó con el enorme animal, cuyo cuerpo, de casi 0,9 metros de ancho, superaba en tamaño a la mayoría de los objetos que suelen arrastrar las olas.

Kiesbye relató al East Bay Times que, en un primer momento, pensó que se trataba de un león marino muerto, pero la extraña apariencia del pez lo llevó a investigar más. “Es triste que haya llegado a la orilla, pero era tan enorme, tan extraño y hermoso. Es como si de repente estuvieras en otro planeta”, expresó el profesor, aún impresionado horas después del hallazgo.

extraña criatura pez luna california (1)

Cómo es el extraño pez encontrado en Bodega Bay

La confirmación de la especie llegó de la mano de Marianne Nyegaard, bióloga marina de Nueva Zelanda y responsable de la primera descripción científica del Mola tecta en 2017. Nyegaard explicó al medio local que el “hoodwinker” se distingue del pez luna común por la forma de su "clavus", que es más estrecho, y por la ausencia de protuberancias en la cabeza y el mentón.

La especialista subrayó que la aparición de este ejemplar en el norte de California resulta sorprendente, ya que, aunque se sabe que la especie habita la corriente de Humboldt frente a Sudamérica, no se esperaba que cruzara con frecuencia el cálido cinturón ecuatorial. Según Nyegaard, estos peces probablemente logran atravesar esa barrera al sumergirse a gran profundidad y nadar por debajo de las aguas superficiales más cálidas.

El Mola tecta, cuyo nombre en latín significa “oculto”, permaneció inadvertido para la ciencia durante años, lo que explica la elección de su denominación. En 2017 se reconoció oficialmente como una especie distinta, tras décadas de confusión con otros peces luna.

La rareza de encontrar al "mola tecta" al norte del ecuador

Originalmente, se creía que la distribución del pez se limitaba al hemisferio sur, pero desde 2019 se han registrado varios ejemplares varados en la costa del Pacífico norte, desde el sur de California hasta Alaska.

Bodega bay california

El primer avistamiento documentado al norte del ecuador ocurrió en Santa Bárbara en 2019, y desde entonces se han reportado al menos media docena de casos similares.

La reacción de los residentes y testigos fue inmediata. Kiesbye, quien reportó el hallazgo, describió la experiencia como “increíble” y confesó que la imagen del pez lo dejó “aún en estado de asombro”. Otros visitantes de la playa compartieron su desconcierto ante la presencia de un animal tan inusual y de dimensiones tan imponentes.

Sobre el fenómeno del varamiento, Nyegaard aclaró que no necesariamente implica una influencia humana directa. “En todo el mundo, los peces luna pueden quedar varados, es decir, llegan a la playa y no logran regresar al agua”, explicó la bióloga. Añadió que, hasta donde se sabe, estos episodios no constituyen un indicio alarmante.