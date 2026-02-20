Corte Suprema de Estados Unidos: declaran ilegales los aranceles de Donald Trump

En un fallo, el máximo tribunal declaró inconstitucional el uso de la ley de emergencias para fijar tasas comerciales. Un golpe a la política económica de Trump.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump , bajo una ley diseñada para emergencias nacionales , son ilegales.

En un fallo de 6 a 3,el máximo tribunal declaró inconstitucionales las políticas arancelarias bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) , anulando oficialmente los aranceles globales que Trump ha introducido desde abril, reportó la agencia Xinhua.

Los jueces dictaminaron que el presidente no tenía la autoridad, bajo la IEEPA, para imponer aranceles de importación a productos de casi todos los socios comerciales de Estados Unidos.

“El presidente (Trump) se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió el presidente del tribunal John Roberts para el tribunal. “A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”.

La votación confirmó que es derecho del Congreso imponer impuestos, no del presidente. Se espera que el fallo afecte el comercio mundial, las empresas, la inflación y el bolsillo de todos los ciudadanos estadounidenses, informaron medios locales el viernes.

La Corte Suprema de Estados Unidos dijo que el presidente Trump se excedió en sus facultades al imponer aranceles usando la ley IEEPA (ley de emergencias económicas de 1977). Ésta le permite al presidente bloquear operaciones y restringir importaciones, entre otras cosas, pero no… pic.twitter.com/4GM8SNbVVQ — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) February 20, 2026

Trump anunció el 2 de abril que Estados Unidos ha establecido un arancel mínimo de referencia del 10% para prácticamente todos los productos importados, además de tasas aún más altas para ciertos socios comerciales, alegando que aranceles más altos ayudarían a generar ingresos para el gobierno y revitalizar la industria manufacturera estadounidense.

El 23 de abril, una coalición de 12 estados de EE. UU. demandó a la administración Trump por los “aranceles ilegales” ante el Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. en Nueva York.

El 29 de agosto, un tribunal federal de apelaciones confirmó el fallo del Tribunal de Comercio Internacional, argumentando que Trump invocó indebidamente la IEEPA para imponer los aranceles. En septiembre, la administración Trump apeló ante la Corte Suprema para que se pronunciara sobre la legalidad de los aranceles.

Para entender la magnitud del fallo de la Corte Suprema de EEUU sobre #IEEPA. Todo eso se cae. La administración Trump recaudó por IEEPA usd 129-133.5 mil millones, el 60% de todo lo recuadado por aranceles en 2025. Bueno ese monto es exigible de devolución. pic.twitter.com/LGWKIXnh5K — Esteban Actis (@actis_esteban) February 20, 2026

Este caso, el más significativo sobre la economía estadounidense que ha llegado a la Corte Suprema en años, cuestiona la legalidad de los aranceles del “Día de la Liberación” de Trump, así como los impuestos a las importaciones de China, México y Canadá. Estaban en juego decenas de miles de millones de dólares en ingresos que el gobierno ya había recaudado.

Los llamados aranceles “recíprocos” aumentaron los impuestos hasta en un 50 % para socios comerciales clave, como India y Brasil, y hasta en un 145 % para China en 2025, recordó la cadena CNN.

La decisión de la Corte es posiblemente la derrota más importante que ha sufrido la segunda administración Trump en la conservadora Corte Suprema, que el año pasado se pronunció repetidamente a favor del presidente en una serie de fallos de emergencia sobre inmigración, el despido de líderes de agencias independientes y profundos recortes al gasto público, consideró.