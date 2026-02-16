Dolor en Hollywood: murió el legendario actor Robert Duvall a los 95 años

El protagonista de clásicos como El Padrino y Apocalypse Now falleció este domingo por la noche. Fue una de las figuras más influyentes del cine del siglo XX.

El mundo del espectáculo está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Robert Duvall , uno de los actores más respetados y prolíficos en la historia del cine. El intérprete, reconocido por sus papeles icónicos en películas que definieron épocas, murió a la edad de 95 años.

Según informó su familia a través de un comunicado, el deceso ocurrió por causas naturales el pasado domingo por la noche en su residencia de Virginia. Desde años atrás estaba casado con la salteña Luciana Pedraza , con quien compartió sus últimos años y con quien había viajado en varias oportunidades a la Argentina.

Duvall, cuya carrera se extendió por más de siete décadas, dejó una marca imborrable en la industria cinematográfica gracias a su versatilidad y presencia escénica.

robert duvall (2)

Una trayectoria de personajes inolvidables

Duvall saltó a la fama mundial por su interpretación de Tom Hagen, el abogado y consejero de la familia Corleone en las dos primeras entregas de El Padrino. Este papel le valió una nominación al Oscar y consolidó su lugar en el firmamento de Hollywood.

Otro de sus trabajos más recordados fue en Apocalypse Now, donde interpretó al Teniente Coronel Bill Kilgore. Su frase "amo el olor del napalm por la mañana" quedó grabada como uno de los momentos más emblemáticos de la historia del cine bélico. A lo largo de su trayectoria, recibió un total de siete nominaciones al Premio de la Academia, logrando obtener la estatuilla como Mejor Actor por su papel de un cantante de música country en decadencia en la película Tender Mercies (1983).

robert duvall (3)

Un camaleón del cine

Los críticos alababan de Duvall su capacidad para olvidarse de sí mismo ante la cámara y meterse de lleno en su papel. Estaba considerado un auténtico actor de personajes, capaz de encarnar distintas personalidades de forma convincente. Representaba con serenidad y soberanía sus papeles, y sus gestos son medidos y reservados.

Para prepararse, Duvall se documentaba meticulosamente. Profundizaba sobre sus personajes conversando con policías, soldados, alcohólicos o sacerdotes, juega al poker hasta altas horas de la madrugada durante semanas para parecer auténtico en el filme como “Lucky You”. También entrenó con un caballo para la miniserie de televisión “Broken Trail”. Y aunque le hubiese encantado prepararse durante 12 meses para sus personajes, la mayoría de las veces le falta tiempo. El actor rodaba hasta cuatro películas al año.

Su apodo de “camaleón de Hollywood” hablaba por sí solo. “The New York Times” lo coronó alguna vez en su revista semanal como “scene maker”. Es el más veterano de las 15 estrellas de cine que, según el rotativo, más influenciaron Hollywood en la primera década del nuevo siglo.

robert duvall

Legado y reconocimientos

Nacido en San Diego en 1931, Duvall comenzó su camino en la actuación en los escenarios de Nueva York antes de debutar en la pantalla grande en 1962, interpretando a Boo Radley en la aclamada To Kill a Mockingbird. Su capacidad para encarnar tanto a villanos complejos como a héroes vulnerables lo convirtió en el actor favorito de directores de la talla de Francis Ford Coppola.

Además de su éxito en el cine, Robert Duvall fue reconocido por sus colegas por su ética de trabajo y su rechazo al estilo de vida de las celebridades, prefiriendo siempre enfocarse en el oficio de actuar.