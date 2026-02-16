En medio de la polémica con Fátima Flórez, Florencia Peña fue coronada reina LGBTIQ+

Luego de la fuerte polémica por la posibilidad de que la actriz y humorista Fátima Flórez fuera coronada en la tradicional fiesta que cada verano organiza Éxtasis Disco en Mar del Plata, finalmente el reconocimiento fue para otra famosa. Flor Peña se quedó con el título y su consagración generó repercusiones inmediatas en el ambiente artístico.

Este sábado, la ex Casados con Hijos recibió un reconocimiento especial de parte de la comunidad LGTBQ+ en medio de una fiesta repleta de música y admiradores por el mensaje a favor de la diversidad, el cual la acompañó durante su carrera en los medios. "Ella es mamá del Orgullo. Le pone el cuerpo a nuestros derechos. Sale a defendernos cuando lo tiene que hacer", comentaron desde la interna del lugar que había suspendido la fiesta tras la controversia que había generado la opción de que Flórez pueda ser la reina de este año.

Durante la celebración, la actriz que suspendió una función de Pretty Woman no dudó en bailar al ritmo de la música, mostrarse muy alegre y dar un discurso sobre lo significativo del reconocimiento para su vida personal y para su carrera como profesional. Lo que ocurrió fue que, luego de que en 2025 el presidente Javier Milei cuestionara la ideología de género en el Foro Económico de Davos, vincularon a Fátima con la misma línea de pensamiento, ya que en ese momento estaba en pareja con el mandatario.

image

A pesa de que Flórez en ningún momento habló a favor o en contra de la comunidad LGBTIQ+, la polémica no tardó en gestarse al tener la como candidata a la coronación en el marco de su éxito en la obra teatral que hace en Mar del Plata. Cabe resaltar que, luego de que la pusieran en el ojo de la tormenta, Fátima no tardó en estallar en llanto durante una entrevista en donde expresó lo que siente tras las criticas que recibió en estas últimas semanas.

No la pasa nada bien: el llanto de Fátima Florez por su cercanía con Javier Milei

Fátima Flórez volvió a tener en su temporada la presencia del presidente de la Nación Javier Milei, generando controversia en la opinión pública. Lo cierto es que las opiniones llueven en las redes sociales y provocan una exposición mayor para la artista debido a que muchos no están de acuerdo con que el mandatario sea parte de ese tipo de eventos.

En diálogo con el Diario de Mariana (DDM), la artista se quebró en llanto al destacar que fue una buena temporada pero que la exigencia laboral y las versiones su figura que circularon le afectaron : “Soy una persona muy sensible y también me duele que se mezclen las cosas, que se me quiera bajar el precio o ensuciar una hermosa temporada diciendo que el ambiente no me quiere. Estuve a los besos y abrazos con todos, no sé de dónde parte todo esto”.

image

Luego se refirió a si esas versiones que recorrían los pasillos del mundo teatral tenían que ver con la aparición en el escenario junto al presidente, quien fue su pareja: “No tengo idea, porque estoy trabajando en mi show y de pronto me viene a ver el Presidente y eso molesta, no sé qué decirte”.

En el cierre de su relato se refirió la decisión del boliche "Extásis" de quitarle la invitación al evento donde iba a ser destacada con un homenaje, luego del reclamo de la comunidad LGBTQ para que no sea entregado. Ante esto, dijo: “Me han elegido muchos años como reina de la comunidad, yo estaba muy feliz con eso. Este año me invitaron, luego me desinvitaron y respeto la decisión de la gente, pero obviamente que duele”.

"Si es la decisión que el boliche tomó, entonces está bien. Lo respetamos. De más está decir que las puertas del teatro están abiertas si quieren entregar el premio acá, pero si lo quieren suspender está bien", dijo Fátima Florez cuando la decisión era reciente y agregó: "Estoy orgullosa porque siempre recibí premios y me enorgullecen totalmente. Siempre fue un momento de festejo para mí. Esto que pasó no es grato y te descoloca, pero vivimos en democracia y cada uno tiene la libertad de tomar la decisión que quiera. Si me corren a un costado, me corren".

"Están diciendo que la comunidad rechaza, pero no es la comunidad: es el propietario de un lugar privado. Es una persona privada que tiene un lugar privado y que tomó la decisión de levantar un evento al cual nos convocó", aclaró la actriz y cerró: "Lo lindo es dar amor y no desamor. Empezamos a abrazarnos y a unirnos más. Si no quieren que estemos, no estamos, pero en paz, con alegría y con humor".