No la pasa nada bien: el llanto de Fátima Florez por su cercanía con Javier Milei

Fátima Florez volvió a tener en su temporada la presencia del presidente de la Nación Javier Milei , generando controversia en la opinión pública. Lo cierto es que las opiniones llueven en las redes sociales y provocan una exposición mayor para la artista debido a que muchos no están de acuerdo con que el mandatario sea parte de ese tipo de eventos.

En diálogo con el Diario de Mariana (DDM) , la artista se quebró en llanto al destacar que fue una buena temporada pero que la exigencia laboral y las versiones su figura que circularon le afectaron : “Soy una persona muy sensible y también me duele que se mezclen las cosas, que se me quiera bajar el precio o ensuciar una hermosa temporada diciendo que el ambiente no me quiere . Estuve a los besos y abrazos con todos, no sé de dónde parte todo esto”.

Luego se refirió a si esas versiones que recorrían los pasillos del mundo teatral tenían que ver con la aparición en el escenario junto al presidente, quien fue su pareja: “No tengo idea, porque estoy trabajando en mi show y de pronto me viene a ver el Presidente y eso molesta, no sé qué decirte”.

En el cierre de su relato se refirió la decisión del boliche "Extásis" de quitarle la invitación al evento donde iba a ser destacada con un homenaje, luego del reclamo de la comunidad LGBTQ para que no sea entregado. Ante esto, dijo: “Me han elegido muchos años como reina de la comunidad, yo estaba muy feliz con eso. Este año me invitaron, luego me desinvitaron y respeto la decisión de la gente, pero obviamente que duele”.

Qué había dicho Fátima Florez tras ser cancelada por el encuentro con Javier Milei

"Si es la decisión que el boliche tomó, entonces está bien. Lo respetamos. De más está decir que las puertas del teatro están abiertas si quieren entregar el premio acá, pero si lo quieren suspender está bien", dijo Fátima Florez cuando la decisión era reciente y agregó: "Estoy orgullosa porque siempre recibí premios y me enorgullecen totalmente. Siempre fue un momento de festejo para mí. Esto que pasó no es grato y te descoloca, pero vivimos en democracia y cada uno tiene la libertad de tomar la decisión que quiera. Si me corren a un costado, me corren".

"Están diciendo que la comunidad rechaza, pero no es la comunidad: es el propietario de un lugar privado. Es una persona privada que tiene un lugar privado y que tomó la decisión de levantar un evento al cual nos convocó", aclaró la actriz y cerró: "Lo lindo es dar amor y no desamor. Empezamos a abrazarnos y a unirnos más. Si no quieren que estemos, no estamos, pero en paz, con alegría y con humor".