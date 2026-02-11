Causa Gloria Ruiz: extendieron la investigación y los embargos por enriquecimiento ilícito y fraude al Estado

La medida se tomó por pedido del fiscal Pablo Vignaroli. El plazo se extendió por cuatro meses y alcanza al hermano de la exvicegobernadora y dos funcionarias.

Los delitos por los que acusaran a Gloria Ruiz la podrían hacer terminar en prisión.

La causa que tiene como principal protagonista a la exvicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz , sumó un nuevo capítulo este miércoles. Por pedido del fiscal jefe Pablo Vignaroli , la justicia provincial resolvió prorrogar por cuatro meses la investigación y medidas cautelares patrimoniales .

La exfuncionaria es investigada por presuntas maniobras de administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito vinculadas al manejo de fondos públicos en la Legislatura de Neuquén. La decisión fue tomada por el juez de garantías Juan Manuel Kees en una audiencia celebrada en la Ciudad Judicial.

El magistrado fijó como nueva fecha límite el 17 de junio . Además, ordenó mantener los embargos e inhibiciones de bienes para garantizar un eventual decomiso y el resarcimiento económico al Estado.

En la actualidad, la investigación continúa a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, en colaboración con los asistentes letrados, Facundo Bernat y Tanya Cid. En la jornada de hoy también participó la Fiscalía de Estado provincial como querellante, que acompañó el planteo del Ministerio Público Fiscal.

SFP Audiencia Gloria Ruiz y otros (6) Sebastián Fariña Petersen

Fraude al Estado y maniobras irregulares

La investigación judicial contra Gloria Ruiz comenzó en el 2024, cuando aún era la vicegobernadora de Neuquén, y se centra en presuntas irregularidades en contrataciones y en la administración de fondos públicos dentro de la Legislatura provincial. La exfuncionaria fue imputada como autora de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y por enriquecimiento ilícito, a partir del análisis de su evolución patrimonial.

El caso involucra además a más funcionarios. En el expediente están imputados la exsecretaria de Cámara, María Isabel Richini, que está acusada como partícipe necesaria en hechos vinculados a contrataciones; Pablo Ruiz, hermano de Gloria y excoordinador de Casa de las Leyes, imputado por peculado en relación con el uso de fondos públicos; y Élida Noemí Sánchez, señalada por su presunta intervención en maniobras de administración fraudulenta.

Durante la audiencia de este miércoles, la fiscalía explicó que aún restan medidas probatorias clave. Entre ellas, entrevistas a personal administrativo de la Legislatura y a diputados que integraron la comisión investigadora que remitió antecedentes al MPF.

También se encuentra en etapa de finalización un informe técnico contable sobre la situación patrimonial de Gloria Ruiz, además de la ampliación de un informe audiovisual y el análisis de una posible extensión del objeto procesal y del número de personas imputadas.

allanamiento gloria ruiz calle roca (5).jpeg Sebastián Fariña Petersen

Las medidas cautelares

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que, respecto a las medidas patrimoniales, no hubo nuevas circunstancias que reduzcan el riesgo procesal. En relación con los embargos, los mismos ya fueron ratificados en instancias previas, por tribunales superiores.

La justicia confirmó que continúa la inhibición general de bienes para Pablo Ruiz y Élida Sánchez, con el objetivo de asegurar un eventual resarcimiento al Estado. Mientras que en el caso de Gloria Ruiz, se mantiene el embargo preventivo de su casa en Plottier y las cuentas bancarias por un monto total de $121.849.220.

En el caso de María Isabel Richini, se aseguró el embargo de dos inmuebles, uno en Neuquén y otro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por $90.494.688,05.