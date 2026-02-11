Marcharon en Neuquén contra la reforma laboral: las voces de las organizaciones sindicales

Desde las 15, los diferentes sindicatos se movilizaron en las calles de la ciudad. Mientras tanto, en el Congreso se debate el proyecto.

La marcha nacional contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei tuvo sus repercusiones en Neuquén . Desde las 15 , los distintos gremios y organizaciones sociales coparon el monumento al General San Martín y alrededores para movilizarse en disconformidad; mientras tanto, en el Congreso comenzaba el debate del proyecto .

A nivel regional, hubo distintas convocatorias; entre las principales se encuentra la realizada por la CGT Neuquén , que contó con la adhesión de la CTA y distintos sectores. En esta oportunidad no realizaron corte de rutas , sino que la concentración se centró en el centro capitalino.

A la movilización se sumaron gremios de comercio, sanidad, energía, servicios y distintos sindicatos del sector privado. En el ámbito estatal, ATE Neuquén realizó un paro en la administración pública provincial.

Mientras los neuquinos y neuquinas marcharon, en el ámbito nacional se debate el proyecto de reforma laboral en el Senado. Se espera que el tratamiento se dé hasta la medianoche de este miércoles.

Marcha contra la reforma laboral (27) Maria Isabel Sanchez

Un mismo reclamo, distintas voces

La multitudinaria movilización contó con una amplia participación, entre ellas varios referentes de la CGT Neuquén e integrantes del triunvirato que conduce la seccional local, como Ramón "Colo" Fernández y Luis Querci, de UCPN.

En diálogo con LM Neuquén, el actual Secretario General del Centro de Empleados de Comercio sostuvo que la convocatoria responde al rechazo de un proyecto que, según afirmó, “no trae ninguna solución para el mundo del trabajo ni para los trabajadores de la Argentina”. El dirigente explicó que la marcha se desarrolla con la participación de trabajadores de distintos sectores y tiene como objetivo que los senadores que analizan la iniciativa contemplen los capítulos que —según remarcó— afectan tanto los derechos colectivos como individuales.

“Esta es la primera marcha en este marco y seguramente vamos a seguir con otras medidas para hacer escuchar la demanda de un sector que cada día está más achatado y con menos reconocimiento”, advirtió.

Marcha contra la reforma laboral (25) Maria Isabel Sanchez

Fernández también cuestionó al Gobierno nacional al señalar que “quiere pasar por encima cuestiones que deberían definirse de otra manera y pone a las provincias en jaque con fondos que no han sido enviados para que acompañen”.

Por su parte, Luis Querci, secretario general de UPCN, definió la movilización como “otra jornada histórica” a nivel nacional. “No es modernización ni flexibilización; siempre termina atacando los derechos de los trabajadores. Por eso nos van a tener siempre en la calle y luchando”, afirmó.

Marcha contra la reforma laboral (9) Maria Isabel Sanchez

La educación también marchó

La jornada contó con la participación de los trabajadores de la educación. Marcelo Guagliardo, ex secretario general de ATEN y miembro de CTERA, afirmó que “el gobierno nacional y los actores políticos tienen que saber que esta es una cuestión rechazada por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras organizados”.

Además, sostuvo que el debate social abierto debería derivar en el retiro del proyecto y en la generación de políticas que garanticen mejores puestos de trabajo y más derechos, “todo lo contrario a lo que plantea la ley”.

El dirigente remarcó la importancia de la articulación entre centrales obreras y gremios: “La unidad de la CGT, de los compañeros de la CTA y de los distintos sectores es central para que esto suceda”.

"Lo prioritario es tener unidad en la calle, y eso está pasando", concluyó.

Marcha contra la reforma laboral (4) Maria Isabel Sanchez

¿Habrá un paro contra la reforma laboral en Neuquén?

Además de la fuerte repercusión de la movilización contra el proyecto en el país, surge la duda de un posible paro o nuevas medidas en disconformidad con esta reforma que, según las voces disidentes, se trata de un retroceso en derechos laborales. Consultados por LM Neuquén sobre las próximas acciones, los dirigentes fueron contundentes.

Fernández indicó que la estrategia sindical será gradual: “Esto es el inicio; después vendrá el paro, cuando se vea qué va a pasar en Diputados (...) si empezamos con un paro, después nos quedamos sin medidas”, concluyó. Por su parte, Querci destacó que se trata de “un primer paso”. “Quizás más adelante se analice un paro, pero se verá en su momento”, concluyó.

Marcha contra la reforma laboral en Neuquen

En tanto, Guagliardo explicó que las organizaciones sindicales evalúan los tiempos y las estrategias. “Nosotros tenemos un paro nacional en CTERA y creo que se va a profundizar en la medida en que esta ley no se retire y avance”, indicó.