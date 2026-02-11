CALF Sepelios y su 49º Aniversario al servicio de la comunidad

Solidaridad, contención y calidez durante casi cinco décadas en la región donde tiene unos 90 mil asociados.

El servicio solidario de Sepelios de CALF cumple 49 años de acompañamiento a las familias neuquinas, reafirmando su compromiso social basado en la solidaridad, la contención y la calidez humana en uno de los momentos más difíciles: la pérdida de un ser querido.

El servicio nació el 11 de febrero de 1977 como respuesta a una necesidad concreta de la comunidad, a través de un convenio con la Asociación Mutualista Ocaso de Cipolletti. Desde entonces, se consolidó como una prestación altamente valorada por la población, manteniendo a lo largo de casi cinco décadas un acompañamiento permanente y solidario.

Actualmente, CALF Sepelios cuenta con 86.968 asociados . El crecimiento poblacional de la región impulsó la expansión del servicio a distintas localidades del Alto Valle.

Además de Neuquén capital, Plottier y Senillosa, el servicio se encuentra presente en Allen, Añelo, Arroyito, Balsa Las Perlas, Campo Grande, Centenario, Cinco Saltos, Cipolletti, General Roca, General Fernández Oro, San Patricio del Chañar, Sargento Vidal y Vista Alegre.

Asimismo, se sumaron delegaciones en puntos estratégicos de la región: Senillosa (San Martín y Mariano Moreno); San Patricio del Chañar (Río Neuquén y Ruca Choroy); General Fernández Oro (Roca 537); Centenario (Estados Unidos 445).

En la ciudad de Neuquén, CALF Sepelios dispone de modernas salas velatorias ubicadas en Bahía Blanca 546; Godoy 522; República de Italia 3979; Parque Industrial (Padre Juan San Sebastián y Calle 3); y Valentina Sur, en la intersección de Soldado Águila y Catán Lil.

Cuántos servicios se realizan al día

Desde la Cooperativa informaron que, en términos operativos, el servicio de Sepelios realiza entre 10 y 12 prestaciones diarias, garantizando cobertura permanente y respuesta inmediata.

Además, se efectúa un promedio de dos traslados por semana nacional e internacional, coordinando integralmente la logística, documentación y procedimientos necesarios, conforme a la normativa vigente.

CALF Sepelios cuenta con personal altamente capacitado y con amplia experiencia, lo que permite brindar un servicio eficiente, organizado y con acompañamiento continuo a las familias en situaciones de profundo dolor.

Como parte del fortalecimiento institucional posterior a la pandemia, el servicio incorporó un Fondo Solidario por Fallecimiento, un beneficio económico destinado a asistir a la familia del asociado. Este fondo debe ser previamente declarado por el titular, quien designa al beneficiario correspondiente, y no tiene costo adicional.

De esta manera, CALF no solo garantiza el servicio de sepelio a costo cero para sus asociados, sino que además brinda una ayuda económica concreta, reafirmando su compromiso social, solidario y comunitario.