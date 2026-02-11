Confirmado: constructora de viviendas deberá pagar una millonaria indemnización

Es por una demanda de una vecina de Chos Malal. La constructora había culpado a la mujer por las cuotas, pero la Cámara de Apelaciones no le dio la razón.

Algunas de las viviendas que promociona la consrtuctora en la página oficial.

La Cámara Provincial de Apelaciones de Neuquén ratificó un fallo condenatorio contra una empresa constructora y de venta de viviendas industrializadas que deberá pagar una indemnización millonaria en concepto de daño punitivo. La firma había sido demandada por una mujer que compró en cuotas una vivienda que nunca fue entregada debido a una supuesta mora en los pagos.

Los integrantes de la Sala I, Manuel Castañon López y Pablo Furlotti , sostuvieron que se acreditó que la clienta “abonó las cuotas necesarias para obtener la prestación debida” y que la demandada “desplegó artilugios tendientes a culparla por su propio incumplimiento”.

En ese sentido, indicaron que se demostró “un proceder doloso en detrimento de los derechos e intereses del consumidor”, dado que pospusieron la fecha de entrega y recibieron el pago de cuotas incluso meses después de rescindir el contrato.

chos malal generico La vecina denunciante de la constructora de viviendas vive en Chos Malal.

“Ha quedado claro que la empresa demandada procuró, con su proceder doloso, maximizar sus ganancias en desmedro de los derechos de la consumidora”, manifestaron en su pronunciamiento.

Constructora: cómo fue la denuncia y el arreglo

En 2020 una vecina de Chos Malal firmó un contrato con Viviendas del Valle SRL. para la adquisición de materiales y la construcción de una vivienda de 36 metros cuadrados. De acuerdo al documento, la mujer debía pagar 96 cuotas mensuales y, al llegar a la número 44, podía solicitar el comienzo de la ejecución de la obra. Cuando lo hizo, la firma le comunicó que el contrato se encontraba rescindido por mora en el pago de cuotas.

En primera instancia, el juez Carlos Choco había ordenado la devolución de las cuotas abonadas, la reparación del daño moral y el pago de una multa “grave y significativa” de 100 millones de pesos con el objetivo de que “el proveedor no encuentre más rentable incumplir o infringir derechos que cumplir con sus obligaciones”.

Si bien la Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia con competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial ratificó la decisión, fijó el monto del daño punitivo 82.183.159,68 pesos y ordenó el pago de 892.907 pesos en concepto de devolución de cuotas abonadas.

Asimismo, ratificó lo decidido por Choco respecto del daño moral, que había condenado a la compañía a abonar tres millones de pesos, dado que “surge con claridad que la falta de entrega de su vivienda y la respuesta obtenida impactaron con malestar emocional intenso, problemas para dormir, angustia, ansiedad, frustración”, y que la mujer “se vio obligada a vivir con su madre y su abuela, lo que afectó su autoestima y confianza”.

Aseveraron, por último, que “no quedan dudas de que la actora cumplió con el pago de las cuotas establecidas” y que “la empresa jamás comunicó la resolución del contrato”.

Casos de denuncia de estafa con viviendas

También hay más casos de viviendas y estafas en la provincia y el Alto Valle. Stefanía Torres denunció públicamente a la empresa constructora de Neuquén Ruster Soluciones en Construcción SAS por una presunta estafa millonaria que, además de frustrar el sueño de la casa propia, dejó a ella y a su pareja en una situación económica y emocional límite.

Según relató a LM Neuquén, el 9 de agosto de 2025 firmó un contrato con la constructora para la compra de una vivienda moderna semiterminada de 70 metros cuadrados, a construirse sobre una platea que ya tenía. El precio total fue de 41 millones de pesos y el contrato establecía un plazo de entrega de 90 días una vez abonado el total.

Ruster estafa Otra constructora fue denunciada por estafa.

El pago completo, según ella misma informó, se realizó el 22 de septiembre de 2025 en una localidad de la región. La fecha de entrega pactada era para el 22 de diciembre del año pasado, donde pensaba incluso pasar Navidad y Año Nuevo en su hogar, con su pareja.

Con esa promesa firme, Stefanía y su pareja tomaron una decisión trascendental y muy importante porque alquilar es caro y casi no se consiguen: dejar el alquiler a fin de año con todo lo que ello implica, en tiempo, dinero y estrés. “Nos dijo que nos quedáramos tranquilas, que nuestro caso era prioridad”, contó.

Durante octubre, noviembre y diciembre —según la denuncia— los mensajes se repitieron casi a diario al Whatsapp: “El lunes arrancamos”, “mañana vamos al terreno”, “hoy estamos ahí”. Stefanía y su pareja, incluso, iban al lugar a esperarlo. Pero nunca llegaba.

Las excusas, siempre distintas, se acumulaban semana tras semana: problemas personales, enfermedades, conflictos internos en la empresa, una supuesta estafa de su secretaria, e incluso la posibilidad de declararse en quiebra. En medio de ese escenario, el responsable de la firma volvió a pedir dinero: 4 millones de pesos más para “poder arrancar”. Se los transfirieron. La casa tampoco se construyó.