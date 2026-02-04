Les prometieron una casa y los dejaron en la calle: otra denuncia contra una constructora de Neuquén ¿Cuál es?

Pagaron $41 millones, confiaron en los plazos y entregaron su alquiler. La casa nunca se construyó y la empresa desapareció.

Una historia que duele porque podría ser la de cualquiera. Stefanía Torres denunció públicamente a la empresa constructora de Neuquén Ruster Soluciones en Construcción SAS por una presunta estafa millonaria que, además de frustrar el sueño de la casa propia , dejó a ella y a su pareja en una situación económica y emocional límite.

Según relató a LM Neuquén , el 9 de agosto de 2025 firmó un contrato con la constructora para la compra de una vivienda moderna semiterminada de 70 metros cuadrados, a construirse sobre una platea que ya tenía. El precio total fue de 41 millones de pesos y el contrato establecía un plazo de entrega de 90 días una vez abonado el total.

El pago completo, según ella misma informó, se realizó el 22 de septiembre de 2025 en una localidad de la región. La fecha de entrega pactada era para el 22 de diciembre del año pasado, donde pensaba incluso pasar Navidad y Año Nuevo en su hogar, con su pareja.

Con esa promesa firme, Stefanía y su pareja tomaron una decisión trascendental y muy importante porque alquilar es caro y casi no se consiguen: dejar el alquiler a fin de año con todo lo que ello implica, en tiempo, dinero y estrés. “Nos dijo que nos quedáramos tranquilas, que nuestro caso era prioridad”, contó.

Constructora Ruster

Estafa de una constructora: "El lunes arrancamos..."

Durante octubre, noviembre y diciembre —según la denuncia— los mensajes se repitieron casi a diario al Whatsapp: “El lunes arrancamos”, “mañana vamos al terreno”, “hoy estamos ahí”. Stefanía y su pareja, incluso, iban al lugar a esperarlo. Pero nunca llegaba.

Las excusas, siempre distintas, se acumulaban semana tras semana: problemas personales, enfermedades, conflictos internos en la empresa, una supuesta estafa de su secretaria, e incluso la posibilidad de declararse en quiebra. En medio de ese escenario, el responsable de la firma volvió a pedir dinero: 4 millones de pesos más para “poder arrancar”. Se los transfirieron. La casa tampoco se construyó.

A casi cinco meses del plazo de entrega, lo único realizado fue el amurado de algunas bases y un desagüe mal ejecutado, que además intentaron cobrar aparte pese a estar incluido en el contrato. Hoy, no hay avances, no hay respuestas y tampoco hay vivienda.

“Ya no contesta los mensajes ni las llamadas. Fuimos a la oficina que tenía en San Martín y Brown y desapareció”, relató Stefania. El último contacto fue un mensaje donde el empresario aseguraba estar por habilitar una “oficina nueva”, lo que encendió aún más las alarmas: “O sea que está por abrir otra oficina para seguir estafando”.

Casas construcciones Algunos de los modelos de la constructora Ruster.

Con el paso del tiempo, surgió un nuevo conflicto y fue el intento de volver a cobrar trabajos ya incluidos en el contrato. Según relató Stefania, la empresa quiso cobrar nuevamente el desagüe, pese a que figuraba expresamente como parte del acuerdo original.

Más aún, apareció una maniobra que generó mayor indignación. Para la instalación del biodigestor, el constructor les informó que el costo sería de 2,5 millones de pesos y que él se encargaba de contratar al instalador. Ante la imposibilidad de pagar ese monto, la pareja buscó alternativas por su cuenta.

“Terminamos contactando al mismo chico que él decía contratar. Nos dijo que el trabajo costaba 1,9 millones. O sea que el resto hasta llegar a los 2,5 millones se lo quedaba Rodrigo Díaz solo por hacer el contacto y agendar un turno”, explicó.

Problemas con un biodigestor: qué dice el contrato

Finalmente, contrataron directamente al instalador, quien no solo colocó el biodigestor sino que corrigió y enderezó el desagüe, que estaba mal hecho. Fue prácticamente lo único concreto que se avanzó en el terreno.

Hoy, la casa no existe. Solo quedaron bases mal ejecutadas, un largo silencio y una oficina que ya no está. La pareja fue hasta el local que funcionaba en la esquina de San Martín y Brown, en Neuquén capital, y lo encontró cerrado. El último mensaje recibido hablaba de la habilitación de una “oficina nueva”.

Contrato Ruster El contrato con la constructora Ruster.

Las consecuencias son muy profundas para esta pareja y sus sueños. Ya no tienen casa y tampoco alquiler, además de las deudas y un impacto emocional fuerte. “Confiamos en él, confiamos en que íbamos a tener nuestra casa. Hoy no tenemos nada. Solo deudas y angustia”, resumió.

La denuncia se suma a otros casos que empiezan a emerger en Neuquén con esta misma empresa y pone en la mesa el debate sobre la vulnerabilidad de quienes apuestan todo a la casa propia, sobre todo a las constructoras en seco. Un sueño que, cuando fallan todo tipo de controles y sobran las promesas, puede transformarse en una verdadera pesadilla.