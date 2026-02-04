La escalofriante confesión de Jeffrey Epstein: "Soy un depredador sexual nivel 1"

El Departamento de Justicia difundió millones de documentos, videos e imágenes del caso del delincuente infantil. La aparición de Roberto Giordano en los archivos.

Jeffrey Epstein, fue hallado muerto en 2019 en su celda de prisión mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Durante una entrevista que volvió a cobrar relevancia tras la reciente publicación de archivos judiciales, Jeffrey Epstein , el delincuente sexual infantil y violador en serie estadounidense , llegó a definirse a sí mismo como un “depredador sexual nivel 1”

El Departamento de Justicia difundió más de tres millones de páginas de documentos, además de 2.000 videos y 180.000 imágenes, que forman parte de la investigación sobre uno de los casos más oscuros y resonantes de las últimas décadas.

Hasta el momento, es considera la mayor cantidad de documentos compartidos por el gobierno desde que una ley ordenara su difusión el año pasado. Este video completo, publicado por DoJ y que dura casi dos horas, muestra al delincuente convicto respondiendo a las preguntas de un entrevistador. Sin embargo, aún no se ha difundido quién hace las preguntas, ni cuándo ni por qué se filmó la grabación .

La escalofriante declaración de Jeffrey Epstein

En el dialogo, también se le consulta a Epstein sobre su riqueza y le preguntan si su dinero es “sucio”. “No, no lo es”, replica. Cuando se le pregunta por qué no lo es, el financiero convicto responde: “Porque me lo gané”.

“Pero te lo ganaste asesorando a las peores personas del mundo, ¿verdad? Que hacen cosas terribles solo para ganar más dinero”, replicó el entrevistador. “La ética siempre es un tema complejo”, responde Epstein antes de afirmar que donó dinero para “ayudar a erradicar la polio en Pakistán e India”.

Más tarde, el entrevistador le pregunta si es un “depredador sexual de clase tres”. “Nivel 1... soy el más bajo”, respondió Epstein. “¿Pero un criminal?”, dijo el periodista. “Sí”, asiente Epstein.

Jeffrey Epstein "Soy un depredador sexual nivel 1

Caso Jeffrey Epstein

El financiero estadounidense Jeffrey Epstein fue encontrado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda de prisión mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Años antes, en 2008, había sido condenado en otro proceso en Florida por solicitar servicios sexuales a una niña de 14 años tras llegar a un polémico acuerdo con la fiscalía.

Los archivos también revelaron el tiempo que el delincuente pasó en prisión junto con registros de la investigación sobre Ghislaine Maxwell, la socia de Epstein que fue condenada por ayudarlo a traficar con niñas menores de edad.

Por qué aparece Roberto Giordano relacionado al caso Epstein

Este domingo se conocieron una serie de archivos desclasificados donde se revela una presunta conexión financiera entre Jeffrey y Roberto Giordano. A su vez, se conoció la presencia del magnate en Uruguay en 2016.

La información surge de mails entre Epstein y el ex primer ministro de Israel, Ehud Barak, quien pretendía reunirse con el estadounidense. Sin embargo, este le comunica que antes de concretar el encuentro, debe ir a Punta del Este. De acuerdo con la fecha del mensaje, se dio el 29 de diciembre de 2016.

Transferencias de Epstein a una cuenta en Uruguay de Giordano

Estos documentos abren una nueva línea de investigación sobre el alcance de la red internacional del financista y su vínculo con eventos de moda en Latinoamérica.

En este encuentro -de acuerdo con los reportes- el estilista habría recibido diez años atrás múltiples giros de dinero por parte de Epstein, quien utilizaba sus estancias para expandir su red de contactos bajo la fachada de eventos de alta sociedad.

Los archivos indica supuestos giros de 500 dólares en 2006 de la cuenta de Jeffrey Epstein del JP Morgan a la que Giordano tenía en una entidad uruguaya. La Justicia estadounidense sospecha que estas transferencias estarían vinculadas al argentino cuando fue acusado de incluir a menores de 15 años en los desfiles que organizaba.