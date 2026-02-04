Karina y Luciano Pereyra en el mismo escenario con entrada gratuita: cómo ir a este show imperdible

Karina y Luciano Pereyra se presentarán en el mismo escenario con entrada gratuita . Para agendar: dónde y cuándo tendrá lugar este show increíble .

Recientemente, se supo que Karina La Princesita está en pareja con el abogado Juan Pablo Rovito y que goza de una feliz estadía en Villa Carlos Paz . Por su parte, Luciano Pereyra disfruta de la compañía de su esposa Julia Rezzuto. Y lo cierto es que ambos artistas se presentarán en el mismo escenario con entrada gratuita . Para agendar: dónde y cuándo tendrá lugar este show imperdible .

Karina y Luciano Pereyra se presentarán en la Fiesta de la Confluencia 2026 , que se llevará a cabo en la ciudad de Neuquén . Ambos artistas cantarán en el cierre de la jornada estipulada para el jueves 5 de febrero de 2026 .

Ese día, además de las presencias de Luciano Pereyra y Karina , la grilla de la Fiesta de la Confluencia incluirá a otros artistas como Migrantes, Rombai y Marité Berbel.

Cabe recordar que la Fiesta de la Confluencia de Neuquén se desarrollará entre el jueves 5 y el domingo 8 de febrero de 2026 en la Isla 132 (Ciudad de Neuquén), a la vera del río Limay. Se trata de una de las fiestas más importantes y multitudinarias de la Patagonia y de toda Argentina.

Recientemente, en La Mañana de Neuquén se reseñaron aquellos clásicos que no pueden faltar en el show de Luciano Pereyra en la Fiesta de la Confluencia 2026:

"Enséñame a vivir sin ti": un himno de su carrera que promete ser uno de los momentos más emotivos de la noche.

"Porque aún te amo": el clásico que nunca falta y que siempre es coreado de principio a fin.

“Que suerte tiene él": para levantar el ritmo y poner a prueba los pasos de baile del público neuquino.

"Como tú": uno de sus éxitos más recientes que se convirtió en un pilar de sus presentaciones en vivo.

Por su parte, con más de dos décadas de trayectoria, Karina La Princesita es la voz femenina más popular y la principal referente de la cumbia del Río de la Plata. Su notable carrera está marcada por el reconocimiento de la crítica, además de obtener siete premios Carlos Gardel y el prestigioso Premio Konex. Su popularidad no se limita al ámbito musical, ya que incursionó con éxito en la televisión y, actualmente, en el streaming como parte del staff de Luzu TV.

La Fiesta de la Confluencia 2026 también contará con una grilla conformada por reconocidos artistas nacionales e internacionales como Ángela Torres, Bersuit Vergarabat, Dillom, Femi, FMK, Kapanga, La Beriso, La Joaqui, Lauty Gram, Luck-Ra, Migrantes, No Te Va Gustar, Rombai, Roze, Tizishi, Trueno y Tuli, entre muchos otros.

El nombre de la Fiesta de la Confluencia hace alusión a la unión de los ríos Limay y Neuquén, que confluyen y forman el Río Negro. La Confluencia da nombre al departamento más poblado de Neuquén, un punto central para toda la región, donde los ríos Limay y Neuquén se unen para dar nacimiento al Río Negro.