Fiesta de la Confluencia 2026: a horas del inicio, Neuquén ya registra el 100% de ocupación hotelera

"Neuquén es una capital turística y esta economía que se incorpora es más trabajo para los neuquinos", destacó el intendente Mariano Gaido.

Comenzó la cuenta regresiva para la Fiesta de la Confluencia , el evento más convocante del país, y el impacto ya se siente en el sector hotelero: Neuquén alcanzó el 100% de ocupación . Así lo informó Diego Cayol, secretario de Turismo y Promoción Humana, quien señaló: “Está completo, ya tenemos prácticamente el 100% de ocupación en los hoteles, sobre todo en las categorías de dos y tres estrellas".

Indicó además que, a partir de este jueves, comenzarán a completarse los hoteles de cuatro y cinco estrellas debido a la llegada de los equipos de los artistas nacionales e internacionales que se presentarán en el escenario principal.

"Estamos con ocupación plena. Es evidente que esta fiesta está consolidada; la gente se tomó el tiempo de reservar. Había reservas realizadas desde el año pasado”, destacó. Cayol remarcó que la ocupación es “muy buena” y que todo lo planificado para este año se está cumpliendo. “Desde que se lanzó la fiesta comenzaron a registrarse reservas”, agregó.

Por su parte, el intendente Mariano Gaido destacó: "Trabajamos mucho por este crecimiento en el Turismo y hoy, Neuquén es una capital turística y esta economía que se incorpora es más trabajo para los neuquinos".

Diego Cayol, secretario de Turismo y Desarrollo Humano

En cuanto a la oferta informal de alojamientos no habilitados, desde la Municipalidad se notificó a los propietarios para que regularicen su situación.

“Hay alrededor de 800 sitios de alquiler fuera del sector habilitado. De esos, 400 ya iniciaron el proceso de regularización. Esto da buenos resultados para que la gente encuentre lugares claros y ordenados, y no sufra situaciones problemáticas”, explicó Cayol.

Respecto a las propuestas turísticas, informó que se trabaja junto a la Asociación de Agentes de Viajes y Turismo del Valle, que ofrece paquetes turísticos para la ciudad de Neuquén, los cuales incluyen el pase a la fiesta, alojamiento y distintas actividades turísticas.

Neuquen turistas hotel (2).jpg Claudio Espinoza

Entre las opciones se encuentran excursiones por el río Limay, visitas a bodegas, recorridos por localidades cercanas y diversas actividades en las bardas. Además, el municipio ofrece propuestas turísticas gratuitas como, Península Hiroki, Parque Norte y recorridos en bus y minibus.

Cayol aclaró que Neuquén cuenta con una amplia variedad de alojamientos, como hosterías, hostels, cabañas y hoteles, y que la mayoría ya se encuentra completamente ocupada. Por último, comentó que esta noche se realizará el Pre Confluencia, donde el público elige a dos grupos musicales que luego se presentarán en el escenario principal. “No hay más lugares disponibles, por lo que estamos trabajando con las localidades vecinas para que la gente pueda alojarse allí”, finalizó.