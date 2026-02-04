Fiesta de la Confluencia 2026 | Esta es la zona gratuita que está más cerca al escenario: el mapa completo

La Municipalidad de Neuquén detalló cómo serán los accesos al festival, que se realizará del 5 al 8 de febrero en el predio de la Isla 132 del Paseo Costero.

Fiesta de la Confluencia 2026: el mapa con la zona gratuita más cerca del escenario

La Municipalidad de Neuquén difundió el mapa completo de la Fiesta de la Confluencia 2026 , que se desarrollará del 5 al 8 de febrero en el tradicional predio de la Isla 132 del Paseo Costero, frente al río Limay . Quienes asistan podrán disfrutar de una propuesta musical de alto nivel , además de importantes sorteos.

Como es habitual en cada edición, quienes hayan comprado entradas para el show y los buenos contribuyentes podrán ingresar a una zona preferencial más cercana al escenario. De todos modos, el acceso gratuito al predio también permite tener una buena visibilidad, incluso desde el campo general.

De acuerdo a la información difundida por el Municipio, la distribución es similar a ediciones anteriores , aunque esta vez el centro de convenciones Domuyo estará integrado a la propuesta integral del evento, que contará con cuatro escenarios, un área de shows y juegos infantiles, espacios gastronómicos y ferias de artesanos y emprendedores.

mapa confluencia 1 La Municipalidad de Neuquén mostró la distribución del festival.

Cómo será el ingreso a la Fiesta de la Confluencia 2026

Las personas que hayan comprado entradas o tengan acceso preferencial por ser buenos contribuyentes podrán ingresar al predio por la calle Linares y pasar con su código QR una vez que atraviesen el balneario municipal Albino Cotro. Por el otro lado, el público restante deberá acceder al campo general por la calle Río Negro, recorriendo primero los stands institucionales, la zona infantil y el área gastronómica.

Para quienes no cuenten con acceso preferencial, la disposición del predio permite que los asistentes caminen hasta un sector muy cercano al escenario, donde pueden tener buena visibilidad de los shows, ya sea con visión directa o a través de las pantallas gigantes que ya se instalaron en el lugar.

Para eso, conviene caminar hasta el final del sendero e instalarse a la izquierda del centro de convenciones Domuyo.

Por otro lado, desde la organización remarcaron que está prohibido el ingreso con sillas o reposeras, aunque el público podrá disfrutar de los espectáculos sentado en el suelo con lonas o mantas playeras. En tanto, para aquellos con movilidad reducida, la Municipalidad dispuso un espacio de accesibilidad, que está en el lado derecho del escenario y al que se accede por el mismo ingreso de los que cuentan con un código preferencial.

mapa confluencia 2 El festival contará con cuatro escenarios, siendo el de la Confluencia el principal.

Una grilla con artistas de lujo, grandes sorteos y más

La grilla artística fue diseñada con un criterio diverso y generacional. El jueves 5 de febrero abrirá con una fuerte impronta popular y pop latino, con Rombai, Migrantes, Luciano Pereyra y Karina. El viernes pondrá el foco en las nuevas expresiones urbanas y del pop joven con Fmk, Lautygram, Tuli, Roze, Ángela Torres y Luckra.

El sábado tendrá un perfil rockero con La Beriso, Bersuit Vergarabat, Kapanga y No Te Va a Gustar, además de la presentación de Lit Killah, referente indiscutido de la música urbana argentina, mientras que el domingo cerrará con una propuesta urbana y contemporánea encabezada por Dillom, La Joaqui, Tizishi, Femi y Trueno. A esta programación se sumarán artistas regionales seleccionados a través del concurso Pre Confluencia, que se realizará el 3 y 4 de febrero.

Los premios también dirán presente en la Fiesta de la Confluencia. Y por primera vez en la historia del festival, se sorteará de forma gratuita una casa de la línea AECO – CUBE 39.6 de dos dormitorios, en una iniciativa conjunta entre la Municipalidad y Vivienda Roca. El sorteo tendrá lugar el domingo 8 de febrero entre todas las personas que se inscriban previamente en el stand de Vivienda Roca dentro del predio.

Fiesta Confluencia generica publico (3) La edición 2025 convocó a 1.450.000 de personas. Y se espera un número mayor este año.

Además, por segundo año consecutivo, durante las cuatro noches del festival se realizarán sorteos de vehículos: tres autos Toyota Yaris, motos eléctricas y monopatines, y como premio mayor una camioneta Toyota Hilux, iniciativa que comenzó en la edición 2025 y volvió a generar gran expectativa entre el público.